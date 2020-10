J.P. Morgan Private Bank publiceert haar vooruitzichten voor de aandelenmarkt voor het vierde kwartaal

Basisscenario Van De Bank Voor Europese Aandelen: Groeiversnelling Verwacht Na De Europese Green Deal

AMSTERDAM, 12 oktober 2020 /PRNewswire/ -- J.P. Morgan Private Bank heeft vandaag haar visie op wereldwijde aandelen en haar vooruitzichten voor Europese aandelen voor de rest van 2020 herzien. Cliënten wordt geadviseerd industriële aandelen in hun langetermijnportefeuilles op te nemen nu de volatiliteit door de naderende Amerikaanse presidentsverkiezingen oploopt.

"We zijn nog altijd positief gestemd over de aandelenmarkten en we adviseren onze cliënten om hun posities in technologiebedrijven uit te breiden met industriële aandelen," liet Grace Peters weten, Head of Equities Strategy bij J.P. Morgan Private Bank. "Zo vroeg in de economische cyclus worden aandelen voorlopig hoger gewaardeerd dan hun gemiddelde op lange termijn, maar ten opzichte van andere activaklassen zijn ze momenteel juist ondergewaardeerd. Personen of gezinnen met een beleggingshorizon van een jaar (of langer) kunnen wereldwijde aandelen aan blijven kopen."

Daarnaast wees de bank erop dat de sectoren gezondheidszorg en technologie en het grootste deel van de markt voor duurzame consumptiegoederen bijzonder hoog gewaardeerd zijn, vooral bepaalde segmenten die zijn blootgesteld aan residentiële investeringen.

David Agie de Selsaeten, die vanuit de vestiging in Amsterdam de belangen van de cliënten behartigt, voegde daaraan toe: "De markten zijn goed gepositioneerd om te profiteren van milieugerelateerde trends – in het bijzonder de energietransitie en het toenemende marktaandeel van elektrische voertuigen. Onder de industriële conglomeraten gaat onze voorkeur uit naar bedrijven met blootstelling aan structurele trends zoals digitalisering en elektrificatie of cyclische groei via de auto-industrie.

Voor Europese aandelen merkte Peters op dat er aantrekkelijke kansen zijn in de vorm van cyclische posities waarvan de groei wordt versterkt door de Europese Green Deal. "De Green Deal van de EU is een steun in de rug voor de industriële sector, in de vorm van groene infrastructuur, meer renovaties en een verschuiving naar duurzame industrieën."

