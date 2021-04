Japanse agro-tech startup inaho Inc. onthult een tomatenoogstrobot

inaho Inc. (hierna "inaho" genoemd) is een in Japan gevestigde startup die oplossingen aanbiedt voor robotautomatisering in de landbouw. Haar Europese dochteronderneming, inaho Europe B.V., is opgericht en begint haar werkzaamheden op 1 april 2021. Beginnend met de tomatenoogstrobot wil het bedrijf de uitdagingen aanpakken waarmee Europese landbouwbedrijven worden geconfronteerd.

Belangrijkste kenmerken

Volautomatische oogstrobot voor snoeptomaten

AI-algoritme herkent rijpe vruchten op basis van kleur en grootte

Tot 12 uur werking op een enkele lading

Werkt dag en nacht

inaho is in 2020 begonnen met de ontwikkeling van hun tomatenoogstrobot. Er zijn reeds vier robots vervaardigd en op de markt gebracht; zij zijn momenteel in bedrijf en verzamelen feedback van verschillende vooraanstaande telers in Japan voor verdere verbeteringen.

De missie van inaho is om de landbouw duurzamer te maken. Met haar oplossingen zal het bedrijf bijdragen tot arbeidsbesparing en efficiëntieverbetering in de landbouw in Europa en andere regio's.

"Boerderijen en producenten in verschillende landen kampen met een tekort aan arbeidskrachten als gevolg van de COVID-19-pandemie. Naast de wereldwijde pandemie worden ook de stijgende lonen voor landarbeiders een steeds groter probleem voor bedrijven in de landbouw. Deze uitdagingen kunnen uiteindelijk leiden tot voedseltekorten in de komende jaren. Doarom is het nu tijd om automatiseringstechnologieën te introduceren en over te stappen van de bestaande landbouwmethoden." zegt Sohya Ohyama, mede-oprichter en COO van inaho.

"Wij zijn ervan overtuigd dat onze baanbrekende technologieën en oplossingen zullen bijdragen tot het welzijn van alle personen in de landbouwsector en zullen leiden tot de verwezenlijking van duurzame landbouw in de toekomst. Om dit mogelijk te maken, zijn wij op zoek naar partners die deze waarden samen kunnen uitbouwen: telers, zaadbedrijven en facilitaire bedrijven in de EU."

Over inaho Inc.:

Een in Japan gevestigd agro-techbedrijf dat in 2017 is opgericht door Yutaka Hishiki en Sohya Ohyama.

inaho lanceerde de met AI uitgeruste aspergeoogstrobot in 2019 en werkt volgens het Robot-as-a-Service (RaaS) bedrijfsmodel. Het bedrijf won de Minister van Landbouw, Bosbouw en Visserij-prijs in de 9e ROBOT-PRIJS, uitgereikt door de Japanse regering. In 2020 hebben, ondanks de pandemie, 10 boerderijen de diensten in Japan ingevoerd. Inaho levert niet alleen robotoplossingen, maar ontwikkelt ook samen met partners nieuwe teeltsystemen en bedrijfsvoeringsschema's om de landbouw duurzamer te maken.

