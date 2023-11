JPMorgan Chase annonce un nouvel engagement de 70 millions de dollars pour favoriser la création d'opportunités économiques en France

Après cinq années d'investissement philanthropique en Île-de-France, à hauteur de 30 millions de dollars, et plus spécifiquement en Seine-Saint-Denis, JPMorgan Chase étend son engagement philanthropique et lance une initiative pour soutenir la diversité et l'inclusion dans les fonds de capital investissement et des entreprises de leurs portefeuilles.

A cette occasion, JPMorgan Chase publie un Livre Blanc afin de détailler les enseignements tirés de ses récents investissements philanthropiques pour connecter les résidents et les entrepreneurs d'Île-de-France aux opportunités de leur territoire.

PARIS, 8 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Alors que JPMorgan Chase continue de développer ses activités en France et de tirer les leçons de ses récents investissements philanthropiques en faveur des habitants des quartiers défavorisés d'Île-de-France, l'entreprise annonce aujourd'hui un engagement de 70 millions de dollars pour favoriser la création d'opportunités économiques et poursuivre son action en faveur des habitants des quartiers défavorisés. Depuis 2018 JPMorgan Chase s'est ainsi engagé à hauteur de 100 millions de dollars.

L'entreprise a également publié un Livre Blanc détaillant les enseignements tirés de ces cinq dernières années, qui permet de nourrir la réflexion autour de ce nouvel engagement en France.

L'investissement de 70 millions de dollars annoncé aujourd'hui est réparti comme suit :

Spark France (Étincelle) - En partenariat avec Bpifrance, JPMorgan Chase lance une initiative d'investissement visant à financer des fonds de capital-risque dirigés par des femmes ainsi que dans des fonds investis dans des stratégies ayant un impact positif sur la société. JPMorgan Chase investira $50m de dollars dans cette initiative.

- En partenariat avec Bpifrance, JPMorgan Chase lance une initiative d'investissement visant à financer des fonds de capital-risque dirigés par des femmes ainsi que dans des fonds investis dans des stratégies ayant un impact positif sur la société. JPMorgan Chase investira dans cette initiative. Engagement en faveur des habitants des quartiers défavorisés - Un engagement philanthropique supplémentaire de 20 millions de dollars viendra poursuivre le soutien à des programmes favorisant l'accès à des opportunités économiques pour les personnes qui en sont éloignées, notamment par l'accès aux compétences et à l'emploi de qualité et le soutien aux entrepreneurs dans une économie qui évolue et se transforme. Cet engagement s'inscrit dans le contexte de France 2030, le plan national d'investissement qui vise à créer de nouveaux leviers compétitifs de croissance dans des secteurs-clé tels que l'écologie et la technologie.

« L'impact économique auquel nous avons contribué, avec les parties-prenantes locales, les partenaires publics de l'Etat et de la Seine-Saint-Denis, ainsi que les enseignements que nous avons pu en tirer, sont essentiels pour écrire ce nouveau chapitre de notre investissement en France. Implantés dans le pays depuis plus de 150 ans, nous sommes convaincus que ces nouveaux engagements aideront à mieux répondre aux défis économiques actuels, à tisser des liens plus forts et à aider les habitants à bénéficier de nouvelles opportunités économiques qui n'étaient pas accessibles jusqu'alors. », a déclaré Jamie Dimon, Président-Directeur Général de JPMorgan Chase.

Expansion de l'initiative Spark France

L'accès au capital reste difficile pour de nombreuses entreprises dirigées par des femmes ce qui limite leur taux de croissance. À titre d'exemple, dans plusieurs pays européens, dont la France, seulement 3 % des fonds de capital-investissement sont destinés aux start-ups dirigées par des femmes. Cette disparité est exacerbée en temps de crise. L'an dernier, les allocations de capital-risque ont chuté à 2 % pour cette typologie d'entreprises.

L'initiative Spark France[1] consistera à investir dans des fonds pilotés par des femmes et dans ceux ayant un impact positif sur la société, favorisant ainsi une croissance plus inclusive de l'économie. Les recherches montrent qu'en diversifiant les acteurs du capital-risque, le réseau d'entreprises et d'entrepreneurs dans lesquels ils investissent se diversifie également. Spark France sera géré par Bpifrance, en partenariat étroit avec J.P. Morgan Asset Management, et s'appuiera sur l'expérience et le réseau développé par Bpifrance avec les acteurs français du capital-investissement. JPMorgan Chase s'engagera à hauteur de 50 millions de dollars en faveur de cette initiative. Bpifrance s'engagera à hauteur de 10 millions d'euros. L'objectif est de lever un fonds d'une taille cible entre 150 et 200 millions d'euros d'ici à la fin de l'année 2024.

Aux côtés de Kyril Courboin, Président de J.P. Morgan France, Jamie Kramer, Responsable des solutions alternatives de J.P. Morgan Asset Management et Présidente du comité d'investissement de l'initiative Spark, s'appuiera sur les enseignements tirés du projet Spark aux États-Unis pour soutenir l'initiative de JPMorgan Chase sur le marché français.

« Bpifrance se réjouit de ce nouveau partenariat avec J.P. Morgan qui s'inscrit dans le prolongement de nos actions en faveur de la mixité dans le capital-investissement et de l'investissement à impact. Cette initiative vient compléter nos dispositifs de soutien aux dynamiques entrepreneuriales dans tous les territoires, qui a d'ailleurs franchi une nouvelle étape récemment avec le programme 'Entrepreneuriat Quartiers 2030' lancé par le Gouvernement. », déclare Nicolas Dufourcq, Directeur Général de Bpifrance.

« J'étais présente aux Compagnons du Devoir en 2018 lorsque Jamie Dimon a annoncé l'engagement de 30 millions de dollars de JPMorgan Chase en Île-de-France. Une partie de cette somme a été investie dans un programme d'accélération pour soutenir la croissance des entrepreneurs de la Seine-Saint-Denis. Il est impressionnant de voir à quel point cette collaboration a évolué cinq ans plus tard. Nous nous réjouissons de voir que J.P. Morgan et Bpifrance s'associent aujourd'hui pour créer une initiative d'investissement qui offrira des capitaux à des acteurs du capital-risque issus de la diversité à travers la France. », a déclaré Agnès Pannier Runacher, Ministre de la Transition énergétique.

Engagement envers les habitants des quartiers défavorisés

JPMorgan Chase s'appuiera sur les progrès et les enseignements tirés de son investissement philanthropique initial de cinq ans en Île-de-France pour prendre un nouvel engagement de 20 millions de dollars. Celui-ci renforcera les initiatives ayant porté leurs fruits et étendra les programmes dans la région et au-delà. Alors que la France met en œuvre son plan d'investissement national, France 2030, visant à créer des nouvelles voies de croissance économique, JPMorgan Chase soutiendra des programmes qui connectent les habitants des quartiers défavorisés aux opportunités qui naîtront de cette nouvelle économie.

A l'instar de ce qu'elle a entrepris dès 2019, JPMorgan Chase se concentrera dans un premier temps sur :

L'accès à l'emploi et le développement des compétences : Soutenir les jeunes issus de milieux socio-économiques défavorisés en les aidant à construire leur parcours professionnel, poursuivre leurs études, renforcer leurs compétences et acquérir l'expérience nécessaire pour accéder à l'emploi, en particulier dans les secteurs de la technologie, de l'innovation et de la transition écologique.

: Soutenir les jeunes issus de milieux socio-économiques défavorisés en les aidant à construire leur parcours professionnel, poursuivre leurs études, renforcer leurs compétences et acquérir l'expérience nécessaire pour accéder à l'emploi, en particulier dans les secteurs de la technologie, de l'innovation et de la transition écologique. La croissance des petites entreprises : Soutenir les entrepreneurs des quartiers, en mettant l'accent sur les femmes et en développant, sur le plan national, des programmes qui ont fait leurs preuves. L'objectif est de permettre aux entrepreneurs défavorisés de développer leur activité et leurs revenus en les connectant aux opportunités qu'offrent les secteurs de la nouvelle économie, en les aidant à accéder à des financements et à s'adapter aux transformations écologiques et technologiques.

« En tirant les leçons de notre expérience, ce nouvel engagement prend la forme d'investissements philanthropiques et commerciaux, afin d'engendrer un plus fort impact dans toute la France. Dans le cadre de cet engagement, nous continuerons à développer nos actions pour renforcer la diversité et l'inclusion dans nos propres pratiques de recrutement. a déclaré Tim Berry, Directeur RSE de JPMorgan Chase. « Nous allons développer et approfondir nos partenariats des cinq dernières années afin de continuer à accélérer la croissance des entrepreneurs, de connecter les habitants aux opportunités économiques et de renforcer l'écosystème associatif local. »

Cinq ans d'impact

L'annonce d'aujourd'hui marque le cinquième anniversaire de l'engagement philanthropique pris en 2018 par JPMorgan Chase en Île-de-France, en particulier en Seine-Saint-Denis. L'objectif de cet engagement était de soutenir des programmes permettant aux habitants et entrepreneurs de quartiers défavorisés de saisir les opportunités économiques que génèrent les investissements publics et privés dans la région, notamment dans le contexte des Jeux olympiques et paralympiques et du Grand Paris Express. Avec 1,5 million d'habitants d'Île-de-France vivant dans la pauvreté et un taux de chômage de plus de 19 % pour les personnes de 15 à 24 ans en Seine-Saint-Denis[2], JPMorgan Chase a souhaité soutenir des programmes qui aident les habitants des quartiers défavorisés à accéder à des opportunités économiques dans la région .

À travers son soutien au secteur associatif depuis 2018, l'engagement de l'entreprise en Île-de-France a permis de contribuer :

Au développement des compétences et l'accès à l'emploi :

Plus de 31 000 personnes ont pu progresser dans leur carrière, dont 11 800 jeunes qui ont été soutenus par des programmes d'orientation professionnelle.

personnes ont pu progresser dans leur carrière, dont jeunes qui ont été soutenus par des programmes d'orientation professionnelle. Ces programmes ont permis à plus de 3 000 personnes d'accéder à des parcours de formation certifiants et à plus de 4 000 personnes d'acquérir une expérience professionnelle, de suivre un apprentissage ou de trouver un emploi.

À la croissance des petites entreprises :

Plus de 8 700 micro-entrepreneurs et 600 commerçants issus de quartiers défavorisés ont pu être plus résilients grâce à des programmes d'accompagnement sur mesure pour faire face à la crise du COVID et s'adapter à la digitalisation.

micro-entrepreneurs et commerçants issus de quartiers défavorisés ont pu être plus résilients grâce à des programmes d'accompagnement sur mesure pour faire face à la crise du COVID et s'adapter à la digitalisation. Plus de 380 petites entreprises, notamment dirigées par des femmes, ont reçu de l'aide pour accélérer leur croissance en participant à des parcours offrant de la formation, du mentorat, de l'accès à des réseaux, du financement et de l'aide pour accéder à des nouveaux marchés publics et privés.

petites entreprises, notamment dirigées par des femmes, ont reçu de l'aide pour accélérer leur croissance en participant à des parcours offrant de la formation, du mentorat, de l'accès à des réseaux, du financement et de l'aide pour accéder à des nouveaux marchés publics et privés. Plus de 2 400 emplois ont été créés ou maintenus grâce à ces programmes d'accélération.

Des enseignements-clé pour orienter les collaborations continues de JPMorgan Chase avec les entreprises, les pouvoirs publics et les responsables locaux

Les nouveaux engagements économiques et philanthropiques de JPMorgan Chase sont le fruit d'enseignements tirés de ces cinq années de collaboration avec l'écosystème associatif, public et privé, et sont détaillés dans un Livre Blanc que l'entreprise publie aujourd'hui :

Première leçon : favoriser l'innovation et son passage à l'échelle permet de créer un effet de levier positif pour l'inclusion sociale ;

Deuxième leçon : aligner son soutien aux priorités des pouvoirs publics en collaborant avec toutes les parties prenantes, publiques et privées, contribue à un impact à grande échelle.

Troisième leçon : contribuer au renforcement du secteur associatif permet de créer un impact positif sur le long terme.

Quatrième leçon : l'inclusion économique des femmes est essentielle pour favoriser le développement économique des quartiers défavorisés.

Lire l'intégralité du Livre Blanc ici.

Des commentaires sur l'importance de créer des opportunités économiques en France

« JPMorgan Chase a fait preuve d'un soutien significatif auprès de l'ensemble de l'écosystème des acteurs, pouvoirs publics et associations de Seine-Saint-Denis. Cet engagement a ainsi permis de soutenir des jeunes et des personnes en difficultés dans leur parcours professionnel, et d'accompagner également des entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets. Toutes ces actions contribuent à créer une économie plus résiliente et plus inclusive. » - Thibaut Guilluy, Haut-Commissaire à l'Emploi et à l'Engagement des Entreprises - Ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion

« La Seine-Saint-Denis est à un moment clé de son développement : les grands événements, en particulier les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, et les grands projets publics comme le Grand Paris Express contribuent à accélérer la mutation du territoire et son dynamisme économique. Pour que cette transformation soit une réussite et bénéficie en premier lieu aux habitants de la Seine-Saint-Denis, nous avons besoin de l'engagement de toutes et tous, le secteur public bien sûr, mais aussi les entreprises, lorsqu'elles choisissent comme JP Morgan Chase d'investir et de soutenir les forces vives du territoire, ses associations et sa jeunesse. » - Stéphane Troussel, Président du département de Seine-Denis.

« Le soutien de JPMorgan Chase en Seine-Saint Denis au cours des cinq dernières années a eu un impact considérable sur Simplon et nos bénéficiaires. Leur soutien nous a aidés à développer des formations digitales inclusives et a permis d'améliorer les synergies avec d'autres acteurs. Grâce à l'aide de JPMorgan Chase, nous avons renforcé les systèmes technologiques de Simplon, ainsi que notre développement à l'échelle internationale. Nous nous réjouissons de poursuivre ce partenariat et de voir JPMorgan Chase mettre à profit ces enseignements pour poursuivre ses actions en France. » - Frédéric Bardeau, cofondateur et Président de Simplon.co.

« La force de notre partenariat est qu'il s'inscrit dans la durée. Sans accompagnement durable pour détecter de nouveaux entrepreneurs et permettre à des talents d'accéder à l'emploi, nos actions auraient moins d'impact. Avec J.P. Morgan, nous réinventons un nouveau modèle de collaboration réduisant les discriminations à l'emploi en France ! » - Saïd Hammouche, Président fondateur de Mozaïk.

Histoire de JPMorgan Chase en France

Plus ancienne banque américaine basée en France, JPMorgan Chase dispose d'un ancrage profond dans le pays. Depuis 1868, l'entreprise accompagne ses clients et les collectivités locales en France dans les bons et les moins bons moments de l'Histoire, que ce soit en aidant les citoyens à participer à la croissance économique du pays ou en soutenant les Alliés pendant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, JPMorgan Chase dispose de la plus importante présence hexagonale de toutes les banques américaines. En France, l'entreprise emploie environ 900 personnes et ce nombre continue de croître. JPMorgan Chase a récemment installé son centre de trading pour l'Europe continentale à Paris et a étendu ses activités de banque commerciale en France en 2019.

À propos du projet Spark

En 2021, J.P. Morgan a annoncé le lancement du Project Spark aux États-Unis afin de fournir des capitaux aux fonds de capital-risque gérés par des dirigeants émergents et issus de la diversité. Le projet Spark cherche à aider les dirigeants sous-représentés de trois manières : premièrement, en déployant le capital de la banque directement dans leurs fonds, en tant qu'investisseur (« limited partner »). Deuxièmement, en permettant aux dirigeants d'utiliser la marque J.P. Morgan comme lorsqu'ils lèvent des capitaux. Enfin, en leur donnant accès au vaste réseau de J.P. Morgan. À ce jour, le projet Spark a sélectionné 31 fonds de capital-risque pour 129 millions de dollars d'investissements sur un engagement total de J.P. Morgan de 140 millions de dollars. Vingt-sept engagements de fonds ont été conclus et quatre sont en attente d'une due diligence opérationnelle.

À propos de JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase & Co (NYSE : JPM) est une société de services financiers de premier plan basée aux États-Unis d'Amérique, avec des activités dans le monde entier. Au 30 septembre 2023, JPMorgan Chase disposait de 3 900 milliards de dollars d'actifs et de 317 milliards de dollars de capitaux propres. L'entreprise est un leader dans les domaines de la banque d'investissement, des services financiers pour les consommateurs et les petites entreprises, de la banque commerciale, du traitement des transactions financières et de la gestion d'actifs. Sous les marques J.P. Morgan et Chase, la société sert des millions de clients aux États-Unis et, à l'échelle mondiale, un grand nombre d'entreprises, d'institutions et de gouvernements parmi les plus importants au monde. Des informations sur JPMorgan Chase & Co. sont disponibles à l'adresse suivante : www.jpmorganchase.com

À propos de Bpifrance

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d'innovation et à l'international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d'accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l'offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d'un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

