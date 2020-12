Kunstmatige intelligentie (KI) bewijst zijn waarde bij spoedgevallen - met hogere nauwkeurigheid en tijdige diagnostiek van thoraxfoto's

- Lunit INSIGHT CXR, KI-software voor röntgenfoto's van de borst, verkort de wachttijd voor patiënten door de foto's vooraf te analyseren en prioriteren voor betere behandeling en zorg

- Een studie toont aan dat KI zelf met een significant hoge nauwkeurigheid afwijkingen voor 10 laesies kan markeren

SEOUL, Zuid-Korea, 24 december 2020 /PRNewswire/ -- Seoul National University Hospital, een van de meest gerenommeerde medische instellingen in Azië, heeft via een studie aangetoond dat KI radiologen kan helpen betere diagnoses te stellen en sneller rapport op te maken bij levensbedreigende of urgente gevallen. De studie is onlangs gepubliceerd in European Respiratory Journal, een van de toonaangevende tijdschriften voor luchtwegaandoeningen dat door vakgenoten getoetst wordt.