L'Oréal tekent licentieovereenkomst met Nederlands biotech-bedrijf Micreos, wereldleider in gerichte bacteriële biotechnologie

CLICHY, Frankrijk en DEN HAAG, Nederland, 29 oktober 2020 /PRNewswire/ -- L'Oréal en Micreos hebben vandaag bekendgemaakt een licentieovereenkomst te hebben ondertekend om de gezamenlijke expertise op het gebied van biotechnologie en het microbioom van de huid – de goede bacteriën en micro-organismen die op de huid leven – te delen. Op basis van de overeenkomst zal Micreos L'Oréal op cosmetisch gebied toegang geven tot bepaalde endolysines, actieve proteïnen. Met deze technologie is het voor het eerst mogelijk om alleen ongewenste bacteriën op de huidflora - die verantwoordelijk zijn voor veel huidproblemen - aan te pakken, terwijl de goede bacteriën met rust gelaten worden.

L'Oréal's Onderzoeks- & Innovatie tak werkt al 15 jaar samen met wetenschappelijke instituten en voerde al klinische studies uit om de rol van het microbioom beter te begrijpen. "De overeenkomst met Micreos opent een veelbelovend veld in de hightech cosmetica", zegt Laurent Attal, Executive Vice-President Research & Innovation L'Oréal.

Micreos ontwikkelt nieuwe biologische therapieën gebaseerd op fagen- en endolysine technologie. Micreos CEO Mark Offerhaus: "We verwachten dat deze samenwerking vruchtbaar en baanbrekend zal zijn. L'Oréal is al decennia leider in huidverzorging. Micreos is koploper op het gebied van gerichte antibacteriële technologie. We bundelen onze krachten en miljoenen mensen zullen hiervan profiteren." Micreos' pharma-programma omvat o.a. endolysines die zich richten op de Staphyloccus bacterie, die een breed scala aan huidproblemen en andere aandoeningen veroorzaakt of verergert.

Over Micreos

Micreos ontwikkelt nieuwe biologische therapieën op basis van faag- en endolysine-technologie. Het bedrijf wordt beschouwd als leider op dit gebied. Het ontwikkelde 's werelds eerste op endolysines gebaseerde producten voor de menselijke gezondheid, op de markt gebracht onder het Gladskin-merk, en de technologie werd in 2018 verkozen tot Europa's meest impactvolle innovatie. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland, met een technologiecentrum in Zürich, Zwitserland en drie afzonderlijke business units: Pharma, OTC en Food Safety, en commerciële activiteiten in Nederland en de VS. Het farmaceutische programma van Micreos bevat compounds tegen S. aureus voor atopische dermatitis, diabetische wondinfecties en sepsis. Het bedrijf werkt nauw samen met ETH Zürich en vele medische en technologische centra, waaronder het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland, het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam en de Universiteit van Kopenhagen.

Over L'Oréal

L'Oréal zet zich al meer dan 100 jaar in voor schoonheid. Met haar unieke internationale portefeuille van 36 diverse en complementaire merken haalde de groep in 2019 een omzet van 29,87 miljard euro en stelt ze wereldwijd 88.000 mensen tewerk. Als 's werelds toonaangevende beautybedrijf is L'Oréal aanwezig in alle distributienetwerken: massamarkt, warenhuizen, apotheken en drogisterijen, kapsalons, reiswinkels, merkdetailhandel en e-commerce.

Onderzoek en innovatie, en een toegewijd onderzoeksteam van 4.100 mensen, vormen de kern van de strategie van L'Oréal en werken eraan om overal ter wereld schoonheidsambities te realiseren. L'Oréal formuleert ambitieuze doelstellingen voor duurzame ontwikkeling voor de hele Groep voor 2030 en wil haar ecosysteem versterken voor een meer inclusieve en duurzame samenleving.

