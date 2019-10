Leutgeb Entertainment Group GmbH presenteert: Semino Rossi "So Ist das Leben" - Grote jubileumtournee

GRAZ, Oostenrijk, 31 oktober 2019 /PRNewswire/ -- In de herfst van 2020 begint de grote hartenveroveraar Semino Rossi aan een lange tournee. Zijn muzikale reis voert door 7 landen met in totaal 61 concerten. Natuurlijk zal hij ook liedjes zingen van zijn gloednieuwe succesalbum 'So ist das Leben'.

De uitzonderlijk charismatische artiest met Argentijnse roots kan bogen op een fantastische carrière en vertoeft al vele jaren aan de top van de commerciële muziek. Met live-optredens laten alle artiesten zien wat zij in hun mars hebben. Semino Rossi legt op dit vlak de lat zeer hoog in de muzieksector. Als Semino op het podium staat, merkt het publiek meteen dat hier iemand met heel zijn ziel zingt en spreekt, iemand die zijn hart blootlegt. Met zijn kwaliteiten als entertainer en zijn charmante humor tekent Semino persoonlijk voor concerten vol variatie en emotie. Tijdens deze tournee zal ook het sublieme podiumontwerp in het oog springen en wordt de zang van Semino versterkt door de modernste geluids-, licht- en LED-technologie.

Semino Rossi nodigt al zijn fans uit om hem te vergezellen op deze muzikale reis en samen een aantal onvergetelijke uren te beleven.

Tickets via www.ticketmaste.dk (Denemarken) / www.teleticketservice.com (België), www.eventim.nl (Nederland), www.eventim.de (Luxemburg) en uw lokale ticketverkoper.

Tourdata

Keulen 14.10.2020

Oberhausen 15.10.2020

Aalborg 21.04.2021

Odense 22.04.2021

Kiel 23.04.2021

Hamburg 29.04.2021

Schwerin 30.04.2021

Esch-sur-Alzette 25.05.2021

Frankfurt am Main 05.06.2021

Saarbrücken 14.10.2021

Trier 22.10.2021

Koblenz 03.11.2021

's-Hertogenbosch 11.11.2021

Hasselt 12.11.2021

Lingen 26.11.2021

Aurich 27.11.2021

Bielefeld 03.12.2021

Bremen 04.12.2021

En nog veel meer ...

