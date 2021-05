Lightspeed en Google helpen retailers bij het verhogen van hun lokale winkelomzet

Deze aankondiging valt samen met nieuwe data van Google waaruit blijkt dat consumenten meer geïnteresseerd zijn in lokaal winkelen, maar dat veel van hen hun zoekproces online beginnen. Zoekopdrachten voor termen als " local " + " business(es) " zijn in het afgelopen jaar met meer dan 80% toegenomen , waaronder opdrachten zoals " local businesses near me " en " support local businesses ". Zoekopdrachten met betrekking tot voorraad, zoals " who has " + " in stock " zijn in het afgelopen jaar met meer dan 8.000% toegenomen, waaronder opdrachten zoals " who has gym equipment in stock ".

De globale samenwerking tussen Lightspeed en Google integreert drie essentiële tools direct in het Lightspeed platform: Google Lokale Winkelvoorraad Advertenties, Google Slimme Shopping Campagnes, en Google Mijn Bedrijf. Deze totale integratie is van groot belang voor omnichannel retailers, die gebruik maken van meerdere verkoopkanalen om zo een naadloze klantervaring te realiseren – online of in de winkel.

De nieuwe Google integratie omvat de volgende tools:

Google Lokale Winkelvoorraad Advertenties: Retailers kunnen lokale klanten makkelijker bereiken met lokale winkelvoorraad advertenties, rechtstreeks vanuit het Lightspeed platform. De advertenties laten shoppers in de buurt weten wat de betreffende retailer op voorraad heeft, en trekken op die manier meer bezoekers naar de fysieke winkel.

Retailers kunnen lokale klanten makkelijker bereiken met lokale winkelvoorraad advertenties, rechtstreeks vanuit het Lightspeed platform. De advertenties laten shoppers in de buurt weten wat de betreffende retailer op voorraad heeft, en trekken op die manier meer bezoekers naar de fysieke winkel. Google Slimme Shopping Campagnes: De moderne consument winkelt via verschillende kanalen, op verschillende apparaten, online of offline – allemaal naadloos met elkaar verbonden. Slimme Shopping Campagnes zorgen ervoor dat producten op verschillende Google platforms naar voren komen, zodat potentiële klanten ze op ieder moment, waar ze ook zijn, kunnen tegenkomen.

De moderne consument winkelt via verschillende kanalen, op verschillende apparaten, online of offline – allemaal naadloos met elkaar verbonden. Slimme Shopping Campagnes zorgen ervoor dat producten op verschillende Google platforms naar voren komen, zodat potentiële klanten ze op ieder moment, waar ze ook zijn, kunnen tegenkomen. Google Mijn Bedrijf: Lightspeed klanten kunnen direct vanuit hun Lightspeed backend een Google Mijn Bedrijf-vermelding aanmaken en beheren. Zo houden retailers hun klanten op de hoogte van alle laatste updates; van openingstijden tot COVID-19 veiligheidsmaatregelen.

Het direct toegankelijk maken van bovenstaande digitale tools vanuit het Lightspeed platform maakt deel uit van de strategie van Lightspeed om ondernemerschap toegankelijker te maken en zo een gelijk speelveld te creëren voor zelfstandige ondernemers. De integraties creëren een naadloze mogelijkheid voor lokale retailers om hun omnichannel ondernemingen verder uit te breiden.

"We weten dat een aanzienlijk deel van moderne verkopen begint met een zoekopdracht in Google," aldus Lightspeed CEO Dax Dasilva, "Door hun krachten te bundelen, elimineren Lightspeed en Google de pijnpunten die MKB's ervan weerhouden hun producten effectief online te promoten bij die klanten die liever lokaal winkelen.We bieden retailers een springplank om hun bedrijfsvoering te vereenvoudigen en hun onderneming op te schalen terwijl ze zich voorbereiden op de welkome terugkeer van fysiek winkelen."

"Midden- en kleinbedrijven zijn het hardst geraakt door deze pandemie, desalniettemin zien we wereldwijde support om juist deze ondernemingen te ondersteunen," aldus Sabrina Geremia, VP & Country Director, Google Canada. "De moderne consument winkelt zowel online als in de fysieke winkel en verwacht een naadloze winkelervaring tussen die twee kanalen. Nu we vooruitkijken en ons richten op herstel, biedt deze integratie met Lightspeed een schaalbare oplossing voor Lightspeed retailers van elke omvang, die klanten willen bereiken in deze nieuwe omnichannel realiteit."

Dit nieuwe aanbod van Lightspeed en Google geeft retailers meer mogelijkheden om te voldoen aan klantbehoeften in 2021, welke zich primair richten op lokaal winkelen. De Google Mijn Bedrijf en Lokale Winkelvoorraad Advertentie-integraties zijn vanaf nu beschikbaar voor alle Lightspeed retailklanten. De Slimme Shopping Campagne-mogelijkheid van Lightspeed zal in de komende maanden beschikbaar komen.

Over Lightspeed

Lightspeed (NYSE en TSX: LSPD) ondersteunt midden- en kleinbedrijven in meer dan 100 landen met hun cloud-gebaseerde, omnichannel ondernemersplatform. Met slimme, schaalbare en betrouwbare software biedt Lightspeed een alles-in-één oplossing die restaurants en retailers helpt om via verschillende kanalen te verkopen, dagelijkse activiteiten te beheren, klantrelaties te ondersteunen, betalingen te verwerken en uiteindelijk hun onderneming verder te groeien.

Met het hoofdkantoor in Montreal, Canada, wordt Lightspeed verkozen door lokale ondernemers wereldwijd. Lightspeed heeft werknemers in Canada, de VS, Europa en Australië. Het Nederlandse kantoor is gevestigd in Amsterdam.

Voor meer informatie, zie www.lightspeedhq.nl

Toekomstgerichte verklaringen

