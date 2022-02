Locus vermeld als representatieve leverancier in de 2021 Gartner® Market Guide for Vehicle Routing and Scheduling and Last-Mile Technologies

SAN FRANCISCO, 31 januari 2022 /PRNewswire/ -- Locus, een wereldwijd B2B SaaS-platform voor logistieke planning en optimalisatie van verzendingen voor ondernemingen in de last-mile leveringsruimte, heeft zijn erkenning aangekondigd als representatieve leverancier in de 2021 Gartner® Market Guide for Vehicle Routing and Scheduling (VRS) and Last-Mile Technologies (Gartner®-marktgids voor voertuigroutering en -planning en laatstemijltechnologieën 2021). Gartner levert omzetbare, objectieve inzichten aan leidinggevenden en hun teams.

"Traditioneel was routering voornamelijk gericht op wagenparken die aan bedrijven leveren (eerste, middelste en laatste mijl). Nieuwere oplossingen richten zich echter meer op de laatste mijl voor consumenten, als gevolg van de toename van e-commerce en nieuwe eisen van klanten. De markt voor voertuigroutering en -planning en laatstemijltoepassingen blijft groeien, omdat organisaties op zoek zijn naar manieren om de vlootactiviteiten te optimaliseren", aldus Gartner in het rapport.

"We geloven dat onze opname als vertegenwoordiger in de Gartner Market Guide for Vehicle Routing and Scheduling en Last-Mile Technologies onze missie bevestigt om een revolutie door te voeren in de wereldwijde laatstemijllogistiek. Met ons intelligent, allesomvattend geautomatiseerd platform voor verzendbeheer dat duurzaam efficiënt, flexibel en intuïtief is voor de behoeften van de eindgebruiker stellen we bedrijven in staat zich te concentreren op het tevreden maken van de mensen die voor hen het belangrijkst zijn: hun klanten," zei Nishith Rastogi, CEO en oprichter van Locus.

Locus gebruikt machinaal leren en gepatenteerde algoritmen om oplossingen te bieden zoals routeoptimalisatie, realtime tracking, inzichten en analyses, voertuigtoewijzing en wagenparkgebruik.

Gartner-abonnees kunnen inloggen om het volledige onderzoek te lezen op de website.

1 Gartner, " Market Guide for Vehicle Routing and Scheduling and Last-Mile Technologies, " Oscar Sanchez Duran, Bart De Muynck, Carly West, 13 December 2021.

Disclaimer Gartner

Gartner onderschrijft geen enkele leverancier, product of dienst die in zijn onderzoekspublicaties wordt beschreven en adviseert technologiegebruikers niet om alleen die leveranciers te selecteren met de hoogste beoordelingen of een andere aanduiding. Onderzoekspublicaties van Gartner bestaan uit de meningen van de onderzoeksorganisatie van Gartner en mogen niet worden opgevat als feitelijke verklaringen. Gartner wijst alle garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot dit onderzoek af, inclusief garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Over Locus

Locus is een deep-tech platform dat menselijke beslissingen in de toeleveringsketen automatiseert om efficiëntie, transparantie en consistentie in de logistiek te verstrekken. Locus' oplossingen omvatten mogelijkheden voor end-to-end levenscyclusbeheer van bestellingen, planning en uitvoering van verzendingen, prestatie- en capaciteitsbeheer van de rijder en de ervaring van de eindklant.

Mediacontact:

[email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1197609/Locus_Logo.jpg

SOURCE Locus