MADAME TUSSAUDS AMSTERDAM figuren BRENGT DE MANA! HET VERHOOGT HET AANTAL BEELDEN VAN DWAYNE 'THE ROCK' JOHNSON NAAR NEGEN

Amsterdam - Madame Tussauds onthult drie nieuwe beelden van het mondiale icoon in de attracties van Berlijn, Amsterdam en Dubai

Amsterdam, 20 november 2023 /PRNewswire/ -- Fans van Dwayne 'The Rock' Johnson staan op het punt een 'triple take' te doen nu de man met veel talenten zijn Madame Tussauds-aantal aanvult met de toevoeging van drie nieuwe figuren in de wereldberoemde attractie.

Madame Tussauds unveils three new Dwayne Johnson wax figures in Amsterdam, Dubai, and Berlin, available for guests to meet beginning November 21

Inwoners en toeristen van Berlijn, Amsterdam en Dubai, de nieuwste opening van Madame Tussauds, kunnen 'ruiken wat de Rock kookt', wanneer de Hollywood-superster permanent zijn intrek neemt in de attracties uit Nederland, Duitsland en de Verenigde Arabische Emiraten. De drie nieuwe figuren verhogen het aantal van de man van het moment mee naar negen Madame Tussauds-gelijkenissen, met replica's van Johnson al in Londen, New York, Las Vegas, Hollywood, Orlando en op tournee langs de Aziatische attracties.

De drie nieuwe beelden zijn gemaakt door de getalenteerde kunstenaars van de attractie en gebaseerd op honderden nauwkeurige metingen en referentiefoto's die tijdens zijn bijeenkomsten in 2019 zijn gemaakt.

Alle drie de beelden staan klaar voor de rode loper in meerdere outfits, geïnspireerd op enkele van Dwayne's beste filmpremière-looks. Het beeld van Berlin draagt een replica van het zijden bloemenpak dat Johnson droeg tijdens de wereldpremière van de hitfilm Jumanji: The Next Level, terwijl zijn Amsterdamse beeld een ceriseroze smokingjasje draagt, geïnspireerd op zijn look voor de Britse opening van de fantasy-avonturenkomedie. Ten slotte is de Dubai-look van Dwayne een imitatie van het poederblauwe pak dat hij droeg tijdens de première in New York van Skyscraper, waarin de A-Lister zowel produceerde als speelde.

Dwayne Johnson zei: 'Dit is zo cool en leuk! Drie nieuwe Rock-waxbeelden en negen in totaal over de hele wereld: Londen, Azië, New York, Hollywood, LA, Orlando en nu Berlijn, Amsterdam en Dubai. Wauw, dat zijn veel kale hoofden en tatoeages. Ik vind het leuk om mijn fans over de hele wereld te ontmoeten en mijn Madame Tussauds-beelden zijn het op een-na-beste wat je kunt doen om in contact te komen. Kom mij bezoeken in Madame Tussauds, laten we samen het "mana" glas heffen en proosten op dankbaarheid, goede tijden en negen Rock-wassenbeelden die veel cooler zijn dan de echte mens zelf.

"Als je naar Hollywood-sterren kijkt, zijn er niet veel die groter zijn dan Dwayne Johnson", zegt Angela Jobson, Global Brand Director van Madame Tussauds. "Zijn ongelooflijke carrière als recordbrekende worstelaar, acteur, producer en zakenman heeft hem de trouw van fans opgeleverd, maar het is zijn steun aan talloze goede doelen en zijn bereidheid om zich uit te spreken over kwesties waarmee mensen over de hele wereld worden geconfronteerd, die hem ertoe hebben gebracht het mondiale icoon te zijn dat hij nu is. Het is om die reden dat we heel blij zijn dat we nog drie Dwayne-beelden kunnen onthullen in onze attracties in Berlijn, Amsterdam en Dubai, waardoor hij een van de meest gedecoreerde sterren in Madame Tussauds is."

Het beeld van Dwayne Johnson is beschikbaar voor gasten vanaf dinsdag 21 november 2023. Ga voor het reserveren van tickets naar https://www.madametussauds.com/amsterdam/.

https://drive.google.com/drive/folders/1dLo63Ovqr20V6fQIYuos62elEw9yN9zM

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2281677/Madame_Tussauds.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2281693/Madame_Tussauds_Logo.jpg