Malala Yousafzai hoofdspreker bij Pluralsight LIVE 2018

Malala is studente, activiste, en de jongste persoon ooit die de Nobelprijs voor de Vrede ontving. Ze werd op 15-jarige leeftijd neergeschoten door de Taliban, omdat zij zich uitsprak tegen hun verbod op onderwijs voor meisjes. Malala herstelde zich, zette haar campagne voort en bouwt, als medeoprichter van het Malala Fund, aan een internationale ondersteuningsbeweging voor 12 jaar onderwijs voor meisjes.

"Het is een eer om Malala bij Pluralsight LIVE 2018 op het podium te hebben", zei Aaron Skonnard, medeoprichter en CEO van Pluralsight. "Wij vinden dat educatie een fundamenteel mensenrecht is, en er is geen betere persoon om over dit onderwerp te spreken dan Malala. Sinds ze 11 jaar oud is, en zelfs na de aanslag op haar leven, vecht Malala voor het recht op onderwijs van meisjes en kinderen wereldwijd."

Pluralsight LIVE brengt de slimste vernieuwers en visionairs bijeen om een wereld met een grenzeloos potentieel te ontdekken. Deelnemers krijgen de kans om te leren en deel te nemen door middel van panels en sessie met geselecteerde sprekers en auteurs van Pluralsight, zakelijke leiders, partners en cursisten van over de hele wereld. Bij de inaugurele conferentie van vorig jaar waren prestigieuze sprekers aanwezig uit meerdere branches, waaronder oprichter van Code.org, Hadi Partovi; CEO van Stack Overflow, Joel Spolsky; voormalig engineering director en adviseur van startups, Cynthia Maxwell; oprichter van Pulsra en voormalig VP en CIO bij Facebook, Tim Campos; de voormalige Amerikaanse minister van onderwijs en lid van de raad van bestuur van Pluralsight, Arne Duncan; en de voormalige First Lady, Michelle Obama.

Vroege registratie voor Pluralsight LIVE 2018 begint nu voor $ 899. Ga voor meer informatie over Pluralsight LIVE, en om de sprekers van de conferentie van vorig jaar te zien, naar pluralsightlive.com.

Ga voor meer informatie over Pluralsight naar pluralsight.com.

Over Pluralsight

Pluralsight is een zakelijk technologisch educatief platform voor een samenhangende en volledige educatieve ervaring voor bedrijven over de hele wereld. Door middel van een abonneeservice hebben bedrijven de mogelijkheid om zich met de snelheid van de technologie te bewegen, waarbij de vaardigheid, innovatie en efficiƫntie worden vergroot. Pluralsight werd opgericht in 2004 en heeft het vertrouwen van Fortune 500-bedrijven. Pluralsight zorgt dat leden on-demand toegang hebben tot een digitaal ecosysteem van educatieve instrumenten, waaronder Pluralsight IQ, aangewezen leertrajecten, cursussen die geschreven zijn door experts, interactieve testomgevingen en live mentoring. Ga voor meer informatie naar pluralsight.com.

