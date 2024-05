Mededeling: Samantha Alleyne, eerste vrouwelijke Stormtrooper in Star Wars-films is Keynote spreker op Experts Live Europe 2024

BUDAPEST, Hongarije, 4 mei 2024 /PRNewswire/ -- Experts Live Europe, een toonaangevende conferentie voor IT-professionals en technologieliefhebbers, kondigt met trots aan dat Samantha Alleyne keynote spreker is op het aanstaande evenement in Boedapest. De conferentie vindt plaats van 23 tot 25 september 2024. Alleyne is de eerste vrouwelijke Stormtrooper in de Star Wars-films en deelt inzichten over haar unieke reis in de filmwereld en daarbuiten.

Samantha Alleyne schreef geschiedenis met haar rol als vrouwelijke Stormtrooper in de iconische Star Wars-films. Ze doorbrak barrières en inspireerde generaties fans over de hele wereld. Haar aanwezigheid op Experts Live Europe belooft het publiek te boeien met verhalen van achter de schermen van een van de meest geliefde saga's uit de filmgeschiedenis.

"We zijn ongelooflijk blij om Samantha Alleyne te verwelkomen op Experts Live Europe als onze keynote spreker," zegt Isidora Katanic, Microsoft Most Valuable Professional en hoofd van Experts Live Europe. "Haar baanbrekende rol in de Star Wars-films heeft een ongelooflijke stempel gedrukt op onze cultuur. We zijn vereerd dat ze haar verhalen kan delen met onze Experts Live-community en de vele echte Star Wars-fans."

Samantha Alleyne is in haar gevarieerde carrière betrokken geweest bij verschillende film- en televisieprojecten, onder meer alle 5 Star Wars-films uit het Disney-tijdperk. Ze speelde meer dan 15 verschillende personages. 'Allie Samta', een X-Wing-piloot, was haar rol in Star Wars: De opkomst van Skywalker (2019). Ze verscheen ook als Imperial Stormtrooper in verschillende afleveringen van de veelgeprezen Disney+ serie 'Andor' en als Amazone in Wonder Woman 1984 (2020).

"Ik vind het geweldig om tijdens de keynote in contact te komen met de deelnemers van Experts Live Europe en hen inspirerende verhalen te vertellen die ze kunnen delen met andere Star Wars-liefhebbers. Ik kan dan persoonlijk ansichtkaarten ondertekenen om mee naar huis te nemen voor vrienden, collega's en familie," verklaart Samantha Alleyne.

Ga voor meer informatie over Experts Live Europe en registratie voor de conferentie naar www.expertslive.eu

Over Experts Live Europe:

Experts Live Europe is een technische conferentie voor IT-professionals en technologieliefhebbers, waar experts van over de hele wereld samenkomen om kennis, inzichten en best practices te delen op het gebied van Microsoft-technologieën gericht op cloud, datacenter, beveiliging, kunstmatige intelligentie en moderne werkplekoplossingen. Registreer u vandaag nog op www.expertslive.eu

Mediacontact:

Isidora Katanic

Hoofd van Experts Live Europe

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2403675/Experts_Live_Europe_Logo.jpg