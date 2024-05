MERRILL LYNCH B.V. DIENT FINANCIEEL JAARVERSLAG IN

AMSTERDAM, 30 april 2024 /PRNewswire/ -- Merrill Lynch B.V. informeert haar effectenhouders vandaag dat haar financieel jaarverslag voor het jaar eindigend op 31 december 2023, samen met het auditverslag, werd ingediend bij de Autoriteit Financiële Markten (de "AFM"), de bevoegde Nederlandse instantie, de lidstaat van herkomst van Merrill Lynch B.V.

Merrill Lynch B.V. stelt haar bij de AFM ingediende financiële jaarverslagen en halfjaarverslagen kosteloos ter beschikking op haar website zodra dit redelijkerwijs mogelijk is nadat Merrill Lynch B.V. deze documenten elektronisch heeft gedeponeerd bij de AFM. Deze documenten zijn geplaatst op de website van Bank of America Corporation op http://investor.bankofamerica.com/financial-information/subsidiary-and-country-disclosures#fbid=C0rA-iMt6oC onder "Subsidiary and Country Disclosures/Subsidiary Information".

De AFM heeft een website waarop rapporten en andere informatie staan die uitgevende instellingen bij haar moeten indienen. Deze materialen zijn elektronisch verkrijgbaar via de pagina van de AFM op https://www.afm.nl/nl-nl/sector/registers/meldingenregisters.

Kopieën van de bovengenoemde informatie zullen ook kosteloos beschikbaar worden gesteld door te bellen naar +31-20-5925-606 of op schriftelijk verzoek aan:

Merrill Lynch B.V.

Amstelplein 1, Rembrandttoren, 27e verdieping

1096 HA Amsterdam

Nederland