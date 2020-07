Met het nieuwe spel met aangevulde realiteit kunnen spelers vastgoed in de echte wereld kopen en verkopen

Landlord Go is een gloednieuw spel van Reality dat op een leuke en opwindende manier gebruik maakt van deze digitale 'voetafdrukken', waarbij spelers een aantal van 's werelds beroemdste gebouwen en monumenten kunnen kopen, verkopen of verhuren. Met meer dan 1 miljoen spelers wereldwijd is dit het eerste echte spel met aangevulde realiteit dat echte gebouwen, echte mensen en echte prijzen gebruikt, zodat je stad in een actievol strategiespel wordt veranderd. Met meer dan 9 189 spelers die al overeenkomsten aan het sluiten zijn voor een virtuele eigendomstitel voor meer dan 47 458 in Amsterdam, is er geen gebrek aan felle concurrentie die klaar is om aan de slag te gaan.

Je loopt elke dag door je wijk en ziet bekende landschappen en gebouwen. Nu kun je die gebouwen op een geheel nieuwe manier bekijken door een virtueel stukje van je omgeving te kopen.

Of je nu klein begint of het direct groots wil aanpakken en eigenaar wil zijn van de Eiffeltoren in Parijs of het Empire State Building in New York City, met Landlord Go kun je ze aankopen.

Heb je unieke kennis van een deel van je stad dat maar weinig anderen hebben? Die lokale kennis kan in Landlord Go tot grote winsten leiden. Als er een nieuwe espressobar in je buurt wordt geopend waarvan je denkt dat het de volgende Starbucks zal worden, kun je er een bod op doen en huur ontvangen van de rij bezoekers die buiten staat te wachten.

Met behulp van een enorme hoeveelheid gegevens, waaronder gedetailleerde informatie over meer dan een half miljard eigendommen in de echte wereld, verbindt Landlord Go de gebruiker met hun stad op een spannende en innovatieve nieuwe manier die geen enkel ander spel kan bieden.

Spelers kunnen klein beginnen en snel een enorm vastgoedimperium opbouwen door slim te investeren. Zet eigendommen te koop of neem deel aan hevige biedingsoorlogen met andere spelers, en beleef de ervaring van het concurreren op de spannende vastgoedmarkt rechtstreeks vanop je telefoon.

Landlord Go is ongelooflijk nauwkeurig, weerspiegelt echte prijzen van eigendommen en biedt extra informatie, zoals afstand tot het stadscentrum en gebouwvoorzieningen.

Door gebruik te maken van onze eigen gegevensset, samen met NASA-satellietscans die nachtelijke lichtemissies laten zien, zijn we de eerste die een van de meest realistische en gegevensgestuurde spellen voor de aankoop en verkoop van eigendommen hebben ontwikkeld.

Je krijgt echt het gevoel dat het niveau van realisme de reden is waarom Landlord Go echt uniek is. Elke keer een andere speler uw eigendom in het echt bezoekt, betalen zij je huur in het spel. Hoe meer je eigendom wordt bezocht, hoe hoger de waarde ervan wordt. Met behulp van het eigen AI- en gegevensplatform Big Dots kunnen we gegevens uit de echte wereld toevoegen aan om het even welke desktop- of mobiele app.

Het spel is spannend, omdat spelers kunnen zien hoe hun fortuin groeit en zich kunnen bezighouden met torenhoge transacties, waarbij ze met andere spelers strijden om dominantie op de vastgoedmarkt.

Vandaag de dag is er geen enkel spel als dit verkrijgbaar en dat zelfs maar in de buurt komt van het nauwkeurigheids- en detailniveau dat Landlord Go biedt.

