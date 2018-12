Milliman Pensioenen opent Pension & Investment Risk-praktijk in Nederland

Marcel Kruse aangesteld als leidinggevende van nieuwe praktijk

AMSTERDAM, 20 december 2018 /PRNewswire/ -- Milliman, Inc., één van 's werelds grootste adviesbureaus op het gebied van actuariële dienstverlening, opent een nieuwe praktijk in Nederland die beleggings- en risicomanagementadvies aanbiedt. Milliman heeft de ervaren belegger en risicomanagementspecialist Marcel Kruse (39), MSc, RBA, aangesteld om leiding te geven aan de nieuwe praktijk.

De nieuwe dienstverleningstak is een aanvulling op de al in Nederland gevestigde praktijk van Milliman Pensioenen voor actuariële dienstverlening op pensioengebied. Hiermee komt Milliman tegemoet aan de marktvraag naar geïntegreerde actuariële en risicomanagementdiensten. Deze marktbehoefte wordt nog eens extra gestimuleerd door de IORP II-richtlijn die per 13 januari in werking treedt.

"Nederlandse pensioenfondsen krijgen te maken met verhoogde druk op de governance en de kosten van uitvoering. Met de invoering van IORP II hebben pensioenfondsen nog meer behoefte aan zowel actuariële als risicomanagementexpertise. Milliman kan dat nu geïntegreerd aanbieden waardoor we volledig in de zogeheten 'second line of defence' kunnen voorzien", aldus Rajish Sagoenie, Principal en Managing Director van Milliman Pensioenen in Nederland. "Marcel is de ideale persoon om leiding te geven aan onze Nederlandse Pension & Investment risk-praktijk. Hij zal klanten ondersteunen om risicomanagement in de tweede lijn op te zetten, zodat pensioenfondsen volledig compliant zijn met de IORP II-richtlijn."

"Wij vinden dat voldoen aan de regelgeving pas een eerste stap is", aldus Marcel Kruse. "Met dit initiatief helpen wij klanten om risicomanagement te integreren in hun beleid, hun toezicht en de verslaggeving op het gebied van beleggingen. Dat zijn allemaal belangrijke aspecten om de pensioenfondsen toekomstbestendig te maken."

Kruse per 1 januari in dienst

Marcel Kruse treedt per 1 januari 2019 in dienst bij Milliman Pensioenen en zal leiding geven aan de nieuwe Pension & Investment Risk-praktijk. Hij is een ervaren belegger en risicomanager en werkte het grootste deel van zijn carrière bij grote financiële instellingen zoals Rabobank International en Achmea Investment Management. De afgelopen jaren transformeerde Kruse de overlay management oplossing bij KAS BANK naar een succesvolle formule. Hij geldt als een expert op het gebied van overlay management voor pensioenfondsen. Naast het beheer van rente-, valuta- en aandelenrisico's adviseerde hij klanten over de inrichting van de portefeuille en het risicomanagement.

Voor meer informatie over Milliman's actuariële en risicomanagementdiensten, ga naar http://nl.milliman.com .

Over Milliman

Milliman is één van de grootste adviesbureaus ter wereld op het gebied van actuariële dienstverlening. De firma heeft praktijken op het gebied van gezondheidszorg, schadeverzekeringen, financiële dienstverlening en personeelsbeloningen. Milliman is een onafhankelijk adviesbureau dat in 1947 is opgericht en vestigingen heeft in de grote steden overal ter wereld. Ga voor meer informatie naar milliman.com .

