Minister van Toerisme bespreekt de uitbreiding van de regeling voor reisroutes en houdt een coördinatievergadering

"Dit is een vorm van de toezegging van het MOTCE om de richtlijnen van president Joko Widodo te volgen, over hoe Bali de opening van zijn toerisme voor buitenlandse toeristen op half juni of juli dit jaar kan voorbereiden met verschillende vereisten", aldus Sandiaga na de bijeenkomst, woensdag (17/3/2021) op de Bali Tourism Polytechnic, Nusa Dua.

De coördinatievergadering werd tevens bijgewoond door de minister van Buitenlandse Zaken, Retno Marsudi; Vice-minister van Toerisme en Creatieve Economie, Angela Tanoesoedibjo; Gouverneur van Bali, I Wayan Koster; Vice-gouverneur van Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati; Directeur-generaal Immigratie van het Ministerie van Recht en Mensenrechten, Jhoni Ginting; alle functionarissen van echelon I bij het MOTCE, en vertegenwoordigers van een aantal ministeries/agentschappen zoals het ministerie van Volksgezondheid, het ministerie van staatsbedrijven, de COVID-19 Task Force en andere relevante partijen.

Eerder besloot de provinciale regering van Bali tot een proefproject in drie gebieden die als groene zones werden aangewezen, namelijk Ubud in Gianyar Regency, Sanur in Denpasar City en ITDC Nusa Dua in Badung Regency.

"We hebben het besproken met de minister van Buitenlandse Zaken en vertegenwoordigers van de relevante ministeries/agentschappen die ons van input hebben voorzien en we hebben afgesproken dat we zullen beginnen met het afronden van onze voorbereidingen in het concept van de reiscorridor. We zullen dit elke twee weken monitoren en evalueren en een coördinatie uitvoeren om de bevindingen aan de president te rapporteren en een beslissing te neme", legde Sandiaga uit.

Bij de evaluatie wordt uitgegaan van de vaccinatiegraad die steeds beter wordt, het toezicht op de naleving van gezondheidsprotocollen en de bereidheid van ministeries/agentschappen om dit plan te ondersteunen. Zoals de voorbereiding van e-Visa voor immigratie, gereedheid van de luchthaven, voorbereid door het ministerie van staatsbedrijven, evenals het upgraden van PCR-laboratoria, enzovoort.

"We zullen de proef zo spoedig mogelijk uitvoeren. We hebben ongeveer drie maanden voorbereiding. Er moet een simulatie komen en misschien een proef of een pilotproject. Er zal een chartervlucht zijn die we echt in de gaten zullen houden", voegde Sandiaga toe.

Ten aanzien van de beoogde landen waar de afspraken van het reiscorridor uitgevoerd moeten worden, geeft de minister aan dat het ministerie van Buitenlandse Zaken het voortouw zal nemen bij de vaststelling ervan. Onder andere landen met een hoge vaccinatiegraad, landen met strikte implementatie van gezondheidsprotocollen die worden gevolgd door hoge testen, tracering en behandeling, evenals landen met een wederkerig principe en andere factoren.

