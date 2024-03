Mintos breidt haar bereik uit en debuteert officieel in Nederland en Frankrijk

BERLIJN, 19 maart 2024 /PRNewswire/ -- Mintos , het multi-asset platform dat een unieke mix van alternatieve en traditionele beleggingsopties biedt, zet haar Europese expansie voort. Na de succesvolle entree in Duitsland, Italië en Spanje maakt Mintos nu haar officiële debuut op de beleggingsmarkten in Nederland en Frankrijk, met plannen om in de nabije toekomst naar meer landen uit te breiden. Sinds de oprichting in 2015 heeft het platform meer dan 500.000 gebruikers in heel Europa aangetrokken. Het bedrijf is geautoriseerd door MiFID en heeft momenteel ruim 600 miljoen euro aan activa onder beheer.

Beleggingstrends in Frankrijk en Nederland

Volgens een recent onderzoek dat is uitgevoerd door de AMF in Frankrijk in samenwerking met de Europese Unie via de OESO*, geeft bijna 1 op de 4 Franse particulieren aan dat zij beleggingen in financiële instrumenten of crypto-activa bezitten. Als we dieper ingaan op de beweegredenen achter deze beleggingen blijkt uit het onderzoek dat nieuwe beleggers vooral gedreven worden door de wens om hun spaargeld te diversifiëren, waarbij 35% aangeeft dat dit hun voornaamste reden is om te beleggen, evenals het verhogen van hun rendement (28%). Een overweldigende 90% van de beleggers is ervan overtuigd dat het aanhouden van hun beleggingen op de lange termijn winstgevende rendementen zal opleveren.

"In de constant veranderende wereld van beleggen, streven we ernaar om het go-to-platform te worden voor beleggers die op zoek zijn naar langdurige portefeuillegroei op de lange termijn, waarbij stabiliteit belangrijker is dan speculatieve winsten." aldus Martins Sulte, CEO en medeoprichter van Mintos.

Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM)** melden dat van de ongeveer 8,3 miljoen particuliere huishoudens in Nederland ongeveer een kwart (in totaal rond de 1,9 miljoen) actief belegt.

"Deze bevindingen benadrukken de uitgebreide interesse in en deelname aan beleggingsmogelijkheden onder de Nederlandse huishoudens, waaruit blijkt dat men zich steeds meer bewust wordt van het belang van financiële planning en vermogensbeheer" stelt Martins Sulte.

Het aanbod van Mintos: leningen, Fractional Bonds en ETF's.

Mintos heeft al een vooraanstaande positie als het toonaangevende Europese platform voor beleggen in leningen, waarbij beleggers de kans krijgen om te beleggen in consumenten- en klein zakelijk krediet voor potentieel aantrekkelijke langetermijnrendementen.

Een andere recente toevoeging aan het aanbod van Mintos zijn Fractional Bonds, waarmee klanten vanaf slechts €50, zonder commissies, kunnen beleggen in hoogrentende obligaties. Zo kunnen ze genieten van regelmatige, vaste rendementen.

Mintos onderscheidt zich door beheerde ETF-portefeuilles volledig gratis aan te bieden. Dit is een aanzienlijk voordeel vergeleken met andere spelers op de markt. Dit omvat obligatie- en aandelen-ETF's van gerenommeerde aanbieders zoals Amundi, iShares, JP Morgan, Vanguard, en anderen. De minimale belegging is €50, zonder bijkomende kosten.

Aan beleggen in financiële instrumenten zijn risico's verbonden.

