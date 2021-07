Morningstar Corporation behaalt nieuwe productcertificeringen voor gevaarlijke locaties (HazLoc -Hazardous Locations) voor zonne-energie, het "digitale olieveld"

De veelgeprezen zonnelaadcontrollers van het merk zijn nu een wereldwijde oplossing met nieuwe HazLoc-certificeringen voor Noord-Amerika, Europa en internationale operators

De zonnelaadcontrollers van Morningstar Corporation worden geïnstalleerd in booreilanden en normaliter onbemande installaties (NUI's) in de Noordzee, een van de gevaarlijkste zeeën ter wereld. Solar-plus-storage biedt nu een meer kosteneffectieve, betrouwbare en veiligere stroombron voor olie- en gasfaciliteiten. Foto met dank aan JCE Energy.

NEWTOWN, Pa., 20 juli 2021 /PRNewswire/ -- Morningstar Corporation heeft vandaag bekendgemaakt dat zijn kenmerkende SunSaver™ en krachtigere ProStar™-zonnelaadcontrollerlijnen certificeringen hebben behaald voor HazLoc-gebruik in Noord-Amerika (met UL/CSA-classificaties) en internationaal /Europa (met IECEx/ATEX-classificaties). Het nieuwe bredere assortiment zonneladers van Morningstar, ontworpen voor HazLoc-gebruik, maakt het digitale olieveld mogelijk . Ze bieden nieuwe mogelijkheden voor zuinige zonne-elektriciteitsoplossingen die zijn uitgerust met batterijopslag om externe, niet op het elektriciteitsnet aangesloten systemen van stroom te voorzien met verbeterde veiligheid en betrouwbaarheid.

Zonne-energie plus energieopslag is zinvol in olie- en gastoepassingen . De bedrijfsactiviteiten bevinden zich vaak op grote afstanden van elk elektriciteitsnet, maar vereisen toch betrouwbare elektriciteitsbronnen voor essentiële diensten, waaronder injectiepompen, bewaking en controle, gegevens en communicatie, beveiliging, verlichting en andere behoeften op het gebied van "digitale olievelden".

Hoewel generatoren externe, niet op het elektriciteitsnet aangesloten systemen van stroom kunnen voorzien, hebben ze brandstof en regelmatig onderhoud nodig. Een elektrisch zonnesysteem daarentegen heeft geen bewegende delen en vereist, afgezien van accu's, weinig onderhoud gedurende de relatief lange levensduur van het systeem. "Het rendement van zonne-energie leidt tot extreem lage operationele kosten gedurende de levensduur van het systeem, waardoor het op de lange termijn kosteneffectiever wordt", aldus Lee Gordon, president en oprichter van Morningstar Corporation.

"Een van de eerste producten van Morningstar, bijna 30 jaar geleden, was onze SunSaver-controller die voor olie- en gasklanten ontworpen werd. We zijn opgegroeid in deze branche. Vandaag de dag heeft Morningstar Corporation, met meer dan 4 miljoen producten die in meer dan 100 landen worden gebruikt, een bewezen staat van dienst van de hoogste betrouwbaarheid door het laagste percentage apparatuurstoringen in de branche. Onze nieuwste generatie HazLoc-gecertificeerde controllers bouwen voort op de uitmuntendheid van de vorige modellen en brengen deze naar nieuwe toepassingen."

"Accu's zijn een van de duurste componenten van een systeem voor zonne-energie. Uw keuze voor een laadcontroller is van cruciaal belang om die investering te beschermen en voor een optimale werking van de accu te zorgen", aldus Bill Mellema, Product Director, Morningstar Corporation. "Onze controllers worden gebruikt in de meest extreme gebieden op aarde . Er bestaat niet zoiets als overdaad als het gaat om betrouwbaarheid in deze gebieden."

Uit een keuze van meer dan 700 merken laadcontrollers, zijn die van Morningstar uniek voor het behalen van HazLoc-certificering voor een breed scala aan modellen. Maandenlang onderging het bedrijf een strenge audit van zijn activiteiten, documentatie en kwaliteitsprocedures bij het ontwerp, de controle en de productie van deze zonnelaadcontrollers. Morningstar toont met het doorstaan van de audit aan strikte normen en procedures te hanteren om de kwaliteit en consistentie van zijn producten te garanderen.

Met de nieuwe serie HazLoc-controllers van Morningstar zijn "digitale olievelden" mogelijk met betere oplossingen voor systemen voor het opwekken van zonne-energie (tot 1.100 watt). Producten met de nieuwe UL/CSA Noord-Amerika en IECEx/ATEX International/Europese certificeringen omvatten:

Over Morningstar Corporation

Met meer dan 4 miljoen geïnstalleerde en verkochte producten sinds 1993 - in sommige van de meest extreme gebieden en cruciale bedrijfstoepassingen ter wereld - is Morningstar Corporation 's werelds toonaangevende leverancier van zonnecontrollers en omvormers. Het in de VS gevestigde bedrijf is eigendom van werknemers en heeft zijn hoofdkantoor in Newtown, Pennsylvania, met een technisch onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in Maryland en een wereldwijd netwerk van toegewijde, eersteklas distributie- en productiepartners. Ga voor meer informatie naar www.morningstarcorp.com .

