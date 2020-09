Mosa Meat ontvangt Series B investering om grootschalige productie van kweekvlees mogelijk te maken

MAASTRICHT, Nederland, 25 september 2020 /PRNewswire/ -- Mosa Meat, het Nederlandse voedseltechnologiebedrijf dat in 2013 de eerste kweekvleeshamburger ter wereld presenteerde, heeft aangekondigd een eerste investering van $55M te hebben afgerond, als onderdeel van een grotere "Series B" investeringsronde.

Mosa Meat zal de investering gebruiken om hun huidige pilot-productiefaciliteit in Maastricht uit te breiden, een productielijn van industriële omvang te ontwikkelen, het team uit te breiden en gecultiveerd rundvlees te introduceren aan consumenten. Hoewel er geen datum is aangekondigd voor een consumenten-introductie, zal het bedrijf samenwerken met Europese toezichthouders om de veiligheid van gecultiveerd vlees aan te tonen en om goedkeuring te ontvangen het te introduceren aan de eerste consumenten.

De financieringsronde wordt geleid door het in Luxemburg gevestigde Blue Horizon Ventures, het voedseltechnologiefonds dat tot doel heeft een positieve wereldwijde impact op het milieu, menselijke gezondheid en dierenwelzijn te ondersteunen en te promoten. Dr. Regina Hecker neemt plaats in de raad van bestuur met een speciale focus op wetenschap, opschaling en regulatoire zaken. Naast Blue Horizon Ventures investeren Bell Food Group, M Ventures en andere missie-gedreven investeerders en adviseurs.

Mosa Meat, een team van ondertussen 50 wetenschappers, ingenieurs en culinaire liefhebbers, heeft belangrijke technische mijlpalen bereikt in 2019 en 2020, zoals een 88x kostenreductie voor de productiekosten van groeimedium, en het verwijderen van Fetal Bovine Serum uit het productieproces.

"We zijn heel blij onze nieuwe partners te kunnen verwelkomen en samenwerking met bestaande partners voort te kunnen zetten" zegt Maarten Bosch, CEO van Mosa Meat. "Met hun ondersteuning kunnen we de volgende concrete stappen nemen om productie op te schalen, vooruitgang te boeken naar een schonere en vriendelijkere manier om echt rundvlees te maken en uiteindelijk de weerbaarheid, duurzaamheid en veiligheid van ons voedselsysteem verbeteren".

"We zijn verheugd om bij Mosa Meat aan te sluiten als hoofdinvesteerder in deze ronde" zegt Dr. Regina Hecker, Partner at Blue Horizon Ventures. "Na een grondig onderzoek van de technologie en het team zijn we ervan overtuigd dat Mosa Meat een sterke positie heeft om voorop te lopen in het opschalen van kweekvlees".

Deze investeringsronde volgt op Mosa Meat's Series A ronde in 2018, waarin partijen investeerden als M Ventures, de Bell Food Group, Nutreco, en Lowercarbon Capital.

PERSCONTACT

Voor meer informatie en interviewverzoeken, neem contact op met:

[Nederlands] Tim van de Rijdt: +316 1241 2434, [email protected]

[English] Sarah Lucas: +44 7828 362 223, [email protected]

Hoge resolutie foto en video is beschikbaar voor mediagebruik in de Mosa Meat press kit en deze map.

OVER MOSA MEAT

Mosa Meat is een Nederlandse pionier op het gebied van kweekvlees; een schonere en vriendelijkere manier om echt rundvlees te maken. De oprichters, Mark Post en Peter Verstrate hebben de eerste gecultiveerde rundvleeshamburger ter wereld geïntroduceerd in 2013, door het op een natuurlijke manier te laten groeien uit de cellen van een koe. Mosa Meat is opgericht in 2016 en op dit moment de capaciteit aan het uitbreiden om exact hetzelfde rundvlees te maken waar mensen dagelijks van genieten, maar op een manier die beter is voor mensen, dieren en de planeet. Mosa Meat's diverse en groeiende team heeft als missie om het wereldwijde voedselsysteem fundamenteel te hervormen.

Meer informatie: mosameat.com.

OVER BLUE HORIZON VENTURES

Blue Horizon Ventures is opgericht in 2018 door ondernemers en investeerders Roger Lienhard en Michael Kleindl met een beheerd vermogen van € 150 miljoen. Het fonds heeft als doel de beweging naar een duurzamer voedselsysteem te ondersteunen door middel van innovatie, technologie en ondernemerschap. Er wordt speciale aandacht besteed aan plantaardige voeding, kweekvlees, synthetische biologie en duurzaamheid. De onderliggende missie van het fonds is het bevorderen van een positieve wereldwijde impact op het milieu, de menselijke gezondheid en het dierenwelzijn. Eén van de vereisten is dat al haar portefeuillebedrijven bijdragen aan de Sustainable Development Goals 2030 die zijn opgesteld door de Algemene Vergadering van de VN.

Meer informatie: bluehorizonventures.com.

OVER M VENTURES

M Ventures is de strategische, corporate venture capital-tak van Merck. Het mandaat is om te investeren in innovatieve technologieën en producten die in een grote potentiële impact hebben op de core business van Merck. Vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam en kantoren in de VS en Israël investeren we wereldwijd in transformationele ideeën, gerealiseerd door geweldige ondernemers. M Ventures neemt een actieve rol in haar portefeuillebedrijven en werkt samen met ondernemers en mede-investeerders om innovatie naar commercieel succes te vertalen. M Ventures heeft een sterke focus op early-stage investeringen en het opzetten van bedrijven, inclusief spin-offs die gebruik maken van Merck's wetenschappelijke en technologische basis.

Meer informatie: www.m-ventures.com

OVER BELL FOOD GROUP

De Bell Food Group is een van de toonaangevende vleesverwerkers en gemaksspecialisten in Europa. Het productassortiment omvat vlees, gevogelte, charcuterie, zeevruchten en verse en niet-bederfelijke gemaksproducten. Met de merken Bell, Hilcona, Eisberg en Hügli komt de Groep tegemoet aan een diversiteit aan klantbehoeften. Haar klanten zijn zowel de detailhandel als de foodservicesector en de voedselverwerkende industrie. Meer dan 12.000 medewerkers genereren een jaaromzet van ongeveer CHF 4 miljard. De Bell Food Group is genoteerd aan de Zwitserse beurs.

Learn more at www.bellfoodgroup.com

Gerelateerde links

http://mosameat.com



SOURCE Mosa Meat