Mosa Meat rondt $85m investeringsronde af

MAASTRICHT, Nederland, 23 februari 2021 /PRNewswire/ -- Mosa Meat, het Nederlandse voedseltechnologiebedrijf dat in 2013 de eerste kweekvleeshamburger ter wereld presenteerde, heeft het derde en laatste deel van een Series B investeringsronde aangekondigd. Deze derde en laatste 'closing' van $10M brengt het totale bedrag in deze ronde op $85M.

Investeerders in deze laatste closing zijn nieuwe en bestaande investeerders zoals Nutreco, een wereldwijde koploper in productie van veevoer en visvoer, en Jitse Groen, CEO van Just Eat Takeaway.com. De financiering brengt toonaangevende wereldwijde investeerders samen met een schat aan kennis die Mosa Meat helpen de productie van echt rundvlees op te schalen, op een duurzame en veilige manier.

"We zijn ontzettend blij de samenwerking met bestaande partners uit te breiden en nieuwe partners te verwelkomen." zegt Maarten Bosch, CEO van Mosa Meat. "De afronding van deze financiering brengt ons een stap dichter bij het realiseren van onze missie om een schonere, vriendelijkere manier te ontwikkelen om echt rundvlees te maken. Onze partners brengen enorme strategische capaciteiten en expertise met zich mee, en delen onze sterke toewijding om de duurzaamheid van ons wereldwijde voedselsysteem te vergroten"

Mosa Meat zal de investering gebruiken om hun huidige pilot-productiefaciliteit in Maastricht uit te breiden, een productielijn van industriële omvang te ontwikkelen, het team uit te breiden en gecultiveerd rundvlees te introduceren aan consumenten.

Nutreco CEO Rob Koremans zegt, "Ik ben verheugd dat Mosa Meat de volgende mijlpaal heeft bereikt op weg naar grootschalige productie van echt vlees. Nutreco investeert in haar missie Feeding the Future, die eiwitproductie vereist op basis van traditionele en alternatieve eiwitproductiemethoden. Onze samenwerking met Mosa Meat is een belangrijk onderdeel van onze strategie om te helpen voldoen aan de groeiende vraag naar hoogwaardige eiwitten."

De financieringsronde wordt geleid door het in Luxemburg gevestigde Blue Horizon Ventures, het voedseltechnologiefonds dat tot doel heeft een positieve wereldwijde impact op het milieu, menselijke gezondheid en dierenwelzijn te ondersteunen en te promoten. Mosa Meat verwelkomt deze sterke groep missie-gedreven investeerders na een succesvolle Series A ronde in 2018, die geleid werd M Ventures en de Bell Food Group.

OVER MOSA MEAT

Mosa Meat is een Nederlandse pionier op het gebied van kweekvlees; een schonere en vriendelijkere manier om echt rundvlees te maken. De oprichters, Mark Post en Peter Verstrate hebben de eerste gecultiveerde rundvleeshamburger ter wereld geïntroduceerd in 2013, door het op een natuurlijke manier te laten groeien uit de cellen van een koe. Mosa Meat is opgericht in 2016 en op dit moment de capaciteit aan het uitbreiden om exact hetzelfde rundvlees te maken waar mensen dagelijks van genieten, maar op een manier die beter is voor mensen, dieren en de planeet. Mosa Meat's diverse en groeiende team heeft als missie om het wereldwijde voedselsysteem fundamenteel te hervormen. mosameat.com .

OVER BLUE HORIZON VENTURES

Blue Horizon Ventures is opgericht in 2018 door ondernemers en investeerders Roger Lienhard en Michael Kleindl met een beheerd vermogen van € 183 miljoen. Het fonds heeft als doel de beweging naar een duurzamer voedselsysteem te ondersteunen door middel van innovatie, technologie en ondernemerschap. Er wordt speciale aandacht besteed aan plantaardige voeding, kweekvlees, synthetische biologie en duurzaamheid. De onderliggende missie van het fonds is het bevorderen van een positieve wereldwijde impact op het milieu, de menselijke gezondheid en het dierenwelzijn. Eén van de vereisten is dat al haar portefeuillebedrijven bijdragen aan de Sustainable Development Goals 2030 die zijn opgesteld door de Algemene Vergadering van de VN. bluehorizonventures.com .

OVER NUTRECO

Elke dag streven Nutreco's 12.100 medewerkers in meer dan 37 landen over de hele wereld onze missie van Feeding the Future na op een manier die ervoor zorgt dat duurzaamheid centraal staat bij alles wat we doen. Onze oplossingen gaan verder dan voeding - we bieden eersteklas advies en technologie om onze klanten te helpen meer voedsel op een duurzame manier te produceren om onze groeiende bevolking te voeden. Met meer dan 100 jaar ervaring is Nutreco een wereldleider in diervoeding via onze Trouw Nutrition-divisie, en in aqua feed via onze Skretting-divisie. Ons NuFrontiers-team werkt aan het identificeren, ontwikkelen en investeren in baanbrekende innovaties van de volgende generatie in de hele waardeketen. In 2019 had Nutreco een netto-omzet van € 6,4 miljard. Het bedrijf is een dochteronderneming van SHV Holdings N.V., een familiebedrijf met een netto-omzet van € 19,2 miljard in 2019. nutreco.com .

