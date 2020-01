Na verdrievoudigde verkoop in 2019 begint WorkBoard, leider in platform voor bedrijfsresultaten, 2020 met Series C-ronde van USD 30 miljoen, geleid door a16z

Grote ondernemingen gebruiken tegenwoordig OKR's (Objectives and Key Results) als een middel om slimme, snelle groei te stimuleren in plaats van andere initiatieven voor werknemersprestaties. Ze kijken naar het unieke resultatenbeheerplatform van WorkBoard om groeistrategieën af te stemmen, te meten en te stimuleren, zowel op grote schaal als met grote snelheid. Grote ondernemingen die WorkBoard gebruiken zijn onder meer Cisco, Cision, Comcast, Microsoft, Malwarebytes, IBM, Juniper, Workday, Secureworks, Seismic, Reliance Industries en Zuora. Veel van hen zetten WorkBoard in de hele onderneming in en bevestigen daarmee de positie van WorkBoard als de beste keuze voor grote ondernemingen.

"De organisatie op één lijn krijgen, betrokken maken en een strategie laten uitvoeren is de allerbelangrijkste taak van leiders. Maar in het verleden ontbrak het hen aan een systematische, datagestuurde en transparante manier om dat voor elkaar te krijgen", zegt Deidre Paknad, CEO en medeoprichter van WorkBoard. "We zijn een aantal jaar geleden begonnen dat probleem, en de daarmee gepaard gaande vertraging van groei, aan te pakken. Nu weten slimme leiders dat ze niet snel kunnen groeien als ze langzaam managen. De benadering uit 2010 van afstemming en bevordering van het groeiplan voor 2020 werkt niet. We zijn verheugd dat we een aantal van de snelst groeiende bedrijven ter wereld kunnen helpen afstemming en resultaten te versnellen."

Met de nieuwe investering kan WorkBoard diens investeringen vergroten in marketing, go-to-market-samenwerkingen en in kerntechnologieën zoals gegevensvisualisatie en machine learning. Algemeen partner bij Andreessen Horowitz, David Ulevitch, wordt lid van het raad van bestuur van WorkBoard. Ulevitch was eerder oprichter en CEO van OpenDNS, een beveiligingsservice in de cloud die in 2015 werd aangekocht door Cisco. Hij is gespecialiseerd in grote ondernemingen en SaaS-ondernemingen.

"De focus van WorkBoard op het faciliteren van CEO's en bestuurders om hun bedrijfsstrategie sneller te activeren en stimuleren, onderscheidt het bedrijf van andere HR-applicaties die zijn ontwikkeld om individuele werknemers te meten", aldus Ulevitch. "Als voormalig CEO zie ik de WorkBoard-oplossing als een essentieel onderdeel van het communiceren van doelstellingen, het vergroten van organisatorische transparantie en uiteindelijk voor de bedrijfsvoering. We zijn erg verheugd dat we WorkBoard helpen diens leidende positie in deze categorie te kunnen uitbreiden."

Comcast is een van verschillende grote ondernemingen die WorkBoard in 2019 hebben ingezet. Het bedrijf implementeerde WorkBoard in diens TPX-organisatie (Technology, Product and Xperience) om de marktleiding te stimuleren en flexibiliteit te verbeteren.

"Gebruik van OKR's en WorkBoard heeft ons in staat gesteld resultaten te versterken en te versnellen", zegt Tony Werner, president van de Comcast TPX-organisatie. "De transparantie is enorm en stimuleert zowel focus als afstemming van afhankelijkheden voor complexe projecten. Ik ben erg blij met de samenwerking met en het platform van WorkBoard"

WorkBoard heeft tot nu toe USD 65 miljoen opgehaald, inclusief USD 23 miljoen in de Series B-financieringsronde van maart 2019 die werd geleid door GGV Capital. Naast dat de verkoop is verdrievoudigd, was 2019 een jaar van recordgroei voor WorkBoard: het bedrijf vervijfvoudigde zijn technische team en verkoopteam, vertienvoudigde het klantenserviceteam en nam zijn eerste CFO in dienst. Het trainingsprogramma OKR Coach Certification dat eind 2018 werd geïntroduceerd, heeft in 2019 meer dan 1100 personen gecertificeerd. WorkBoard-klanten lieten meer dan 110.000 OKR's en 100.000 vergaderbeslissingen via het platform lopen en het bedrijf bracht gedurende het jaar 11 releases uit, waaronder nieuwe native integraties met Jira en Azure Dev Ops.

In 2019 maakte WorkBoard ook de OKR-podcast met gasten van Cisco, Microsoft, Zuora en Secureworks. Bovendien introduceerde het bedrijf een BGIN, een communityforum van experts om belanghebbenden van de onderneming te helpen de oorzaken voor vertraging van interne groei aan te pakken en managementinnovaties te stimuleren voor het versnellen van bedrijfsresultaten. BGIN organiseerde exclusief voor executives en managers drie evenementen in Silicon Valley en New York City, waar Workday, Malwarebytes, Cision en WorkBoard gastsprekers waren. BGIN heeft inmiddels 344 leden en negen publicaties.

