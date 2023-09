Nortal neemt Questers, een internationaal bedrijf dat gedistribueerde software ontwikkelt, over van TPXimpact

Nortal zal Questers samenvoegen met haar dochteronderneming pwrteams

De strategische overname versterkt de aanwezigheid van pwrteams, de toegang tot talent en het vermogen om grensoverschrijdende IT- en engineeringteams op te bouwen voor de klanten

De acquisitie is het nieuwste onderdeel in Nortal's Europese expansieplan volgend op de toetreding tot de Britse markt en de benoeming van Thomas Hedley tot Managing Director enkele maanden geleden

LONDEN, 18 september 2023 /PRNewswire/ -- Nortal, het multinationale bedrijf voor strategische verandering en technologie, heeft vandaag haar overname van Questers, een bekroond bedrijf voor gedistribueerde software, bekendgemaakt. Als dochteronderneming van TPXimpact Holdings PLC (AIM: TPX), zal Questers nu met Nortal's dochterbedrijf pwrteams fuseren om haar aanwezigheid in Noord-Amerika en het Verenigd Koninkrijk te versterken en haar bestaande activiteiten op het gebied van het creëren van grensoverschrijdende IT- en engineeringteams wereldwijd te ondersteunen.

Questers, opgericht in 2007, is één van de toonaangevende internationale bedrijven voor softwareontwikkeling die gespecialiseerde teams ontwerpen, bouwen en beheren voor een uiteenlopende reeks van technologieën in verschillende industrieën. De meeste klanten van Questers bevinden zich in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in de VS, Duitsland, België, Noorwegen en Zwitserland.

"De overname van Questers versterkt onze pwrteams-business die is gericht is op het bouwen van speciale grensoverschrijdende teams voor onze klanten. De overname zal de aanwezigheid op de Amerikaanse en Britse markt vergroten en onze sterke organische groei met dubbele cijfers van de afgelopen 5 jaar aanvullen. Ik ben blij de meer dan 300 nieuwe collega's in ons team te mogen verwelkomen," zei Priit Alamäe, CEO en oprichter van Nortal.

Nortal introduceerde pwrteams en lanceerde het nieuwe bedrijfsmodel van outsourcing en teamuitbreiding in de portfolio van het bedrijf in 2022 na de overname van Skelia . pwrteams werkt samen met klanten in Europa en Noord-Amerika, zoals TUI en Thomas Cook Group. De servicecentra van het bedrijf bevinden zich in Oekraïne, Polen, Servië, Litouwen, Estland, Mexico en, na de overname van Questers, ook in Bulgarije.

"Toegang tot geweldig talent vormt de basis voor de groeiplannen van pwrteams en deze nieuwste overname is de eerste stap in ons expansietraject. Het top-tier tech talent van Questers in Bulgarije is een geweldige aanvulling op de capaciteiten van onze bestaande pwrteams gemeenschap. Samen streven we ernaar om de internationale leider te worden in het bouwen van grensoverschrijdende toegewijde IT- en engineeringorganisaties, om de activiteiten van onze klanten snel, efficiënt en schaalbaar uit te breiden," zei Karel Saurwalt, CEO van pwrteams.

"Als onderdeel van TPXImpact heeft Questers zich getransformeerd in een volwassen, sterk presterend bedrijf dat consistente waarde heeft geleverd aan onze klanten. De aansluiting bij de pwrteams-business van Nortal biedt ons de volgende kans in onze evolutie om met een nog krachtiger aanbod in te spelen op de veranderende behoeften van de wereldwijde samenwerkende technologiesector. De natuurlijke affiniteit van onze twee bedrijven en onze complementaire vaardigheden zullen samen zorgen voor groei in een breder scala van industrieën en gebieden," vertelde Alexander Drangajov, CEO bij Questers.

"Ik wil graag al onze collega's bij Questers bedanken voor het belangrijke werk waarmee zij de afgelopen vijf jaar hebben bijgedragen aan de Groep en ik ben ervan overtuigd dat Nortal uitstekend bij de vooruitgang van het bedrijf past," zei Bjorn Conway, Chief Executive Officer bij TPXimpact.

De aankondiging komt nu Nortal, een multinationaal bedrijf voor strategische veranderingen en technologie, beroemd geworden door haar digitale transformatie van de Estse regering ('e-Estonia'), doorgaat met de expansie van haar aanwezigheid in Europa en Noord-Amerika. Recentelijk heeft het bedrijf de oprichting aangekondigd van een leveringscentrum in Guadalajara, Mexico, om dichter bij klanten in Noord-Amerika te zijn en tevens uit te breiden naar het Verenigd Koninkrijk met haar aanbod voor zowel de publieke als de particuliere sector, naast de benoeming van Thomas Hedley als Managing Director om de wereldwijde mogelijkheden van het bedrijf in het Verenigd Koninkrijk uit te breiden .

Meer informatie is beschikbaar op

www.nortal.com

www.pwrteams.com

www.questers.com

www.tpximpact.com

