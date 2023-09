nShift helpt Hunkemöller retouren in winkels met 15% te verhogen

Lingeriespecialist ziet significante verbeteringen in klantervaring, magazijnzichtbaarheid en duurzaamheid.

LONDEN, 5 september 2023 /PRNewswire/ -- Hunkemöller, Europa's snelst groeiende lingeriespecialist, heeft een piek in de verkoop gezien na de samenwerking met nShift, de wereldwijde leider in pakketbezorgingssoftware, om retourzendingen te digitaliseren.

Door nShift Returns te gebruiken heeft Hunkemöller haar klanten een naadloze omgekeerde e-commerce ervaring kunnen bieden. Sinds de recente ingebruikname heeft Hunkemöller een verandering in klantgedrag ervaren, waarbij online retouren zijn verschoven naar retouren in de winkel, met een stijging van 15%. Dit heeft niet alleen geleid tot een versterking van de klantrelatie, maar ook tot nieuwe mogelijkheden voor remarketing en heraankoop.

Hunkemöller is al operationeel in 19 landen met state-of-the-art webshops en meer dan 900 winkels die fungeren als digitale hubs, en heeft nShift Returns in zes markten in de Benelux, Duitsland en Scandinavië geïmplementeerd. Het project is echter zo'n succes dat het bedrijf van plan is het uit te rollen naar de rest van Europa en andere wereldwijde markten.

"Retourzendingen zijn tegenwoordig een integraal onderdeel van e-commerce, maar consistent hoge retourpercentages zijn niet gezond - ze zijn slecht voor het bedrijf, de klant en het milieu", zegt Pieter Schalk, Sales Director bij nShift. "Wat Hunkemöller zo effectief heeft kunnen doen, is focussen op het verbeteren van de retouropervaring, wat niet alleen helpt bij het beheersen van het retourpercentage, maar klanten ook een betere ervaring biedt op basis van gemak, keuze en communicatie. De combinatie daarvan zorgt ervoor dat ze blijven terugkomen voor meer."

Voordat Hunkemöller nShift in gebruik nam, gebruikte het bedrijf een traditioneel papieren retourlabel in de doos om klanten online aankopen te laten retourneren. Dit betekende echter dat het bedrijf niet van tevoren wist hoeveel retourzendingen er dagelijks terugkwamen en wat de oorzaak van deze retourzendingen was. Door het hele proces te digitaliseren, vergroot Hunkemöller nu de loyaliteit van klanten door deze wrijvingsloze oplossing.

"We hebben retouren onderdeel gemaakt van een naadloze omnichannel klantervaring met meer controle over en inzicht in retouren", zegt Robin Visser, Omni Channel Business Development Manager bij Hunkemöller. "Wat een historisch pijnpunt was voor het bedrijf en onze klanten is veranderd in iets dat echt waarde toevoegt. En omdat we meer intelligentie aan het proces hebben toegevoegd, krijgen we veel meer consumentencontactpunten die ons helpen om de service en ervaring die we bieden voortdurend te verbeteren."

De verandering in het retourproces heeft ook geleid tot verbeteringen in het magazijn. Het Hunkemöller team heeft nu duidelijk zicht op de status van alle orders en op wat er dagen van tevoren binnenkomt en vertrekt. Met een realtime dashboard waar alle retouren worden gedeeld, kan het Hunkemöller team plannen voor de capaciteit die ze nodig hebben.

Het helpt het bedrijf ook zijn duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Door het digitaliseren van het proces is het retourproces van Hunkemöller bijna van de ene dag op de andere papierloos geworden.

Over nShift

nShift is wereldwijd marktleider op het gebied van cloud delivery management-oplossingen voor het probleemloos verzenden en retourneren van bijna een miljard zendingen per jaar in 190 landen. De software van nShift wordt wereldwijd gebruikt door verzenders van e-commerce, retail, productie en 3PL. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Londen en Oslo. Het heeft meer dan 500 werknemers verspreid over kantoren in Zweden, Finland, Noorwegen, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Nederland, België en Roemenië.

Over Hunkemöller

Hunkemoller is Europa's snelst groeiende lingeriemerk in 19 landen met state-of-the-art webshops en meer dan 900 winkels die fungeren als digitale hubs. Onze klanten (Sheroes) worden aangetrokken door een duidelijk product- en merkhandschrift, voortdurend nieuwe collecties en submerken die aantrekkelijk zijn voor een scala aan Sheroes van verschillende leeftijden, culturen, lichaamsvormen, smaken en budgetten, allemaal geleverd via een inspirerende en lonende winkelervaring - ongeacht het kanaal. Onze missie is om altijd een geliefd, sociaal en inclusief merk te zijn en we doen dit door een combinatie te bieden van toonaangevende, design-geleide producten, een inspirerende Omni-Channel klantervaring, gepassioneerd personeel dat service van wereldklasse levert, slim gebruik van data en technologie, in touch marketing en sociale media om levenslange loyaliteit op te bouwen.

