OASIS Group benoemt nieuwe CEO

DUBLIN, 14 juni 2019 /PRNewswire/ -- De OASIS Group, een van de grootste aanbieders van archief- en informatiebeheer (Records and Information Management, RIM) in Europa, heeft een nieuwe CEO benoemd. Espen Halvorsen, momenteel de tijdelijke CEO van het bedrijf, heeft de rol van Chief Executive Officer bij de OASIS Group met onmiddellijke ingang geaccepteerd.

Espen beschikt over uitgebreide ervaring in de RIM-sector en wordt daarin zeer gerespecteerd. Voordat Espen in 2018 bij de OASIS Group in dienst trad, bekleedde hij verschillende leidinggevende functies in de branche, waaronder bij Recall als Global Vice President van Business Development, President of Emerging Markets Asia, Vice President Sales Europe en verschillende functies als General Manager in Groot-Brittannië, Noorwegen en Duitsland.

Grenville Turner, voorzitter van de OASIS Group, merkte op dat "De raad heeft een streng selectieproces uitgevoerd. Door dat proces, evenals de effectieve leiding van Espen over de activiteiten in de afgelopen paar maanden, twijfelen we er niet aan dat hij de juiste persoon is voor dit bedrijf. We zijn verheugd dat we hem kunnen aankondigen als de Chief Executive Officer van de OASIS Group."

OASIS, waarvan het hoofdkantoor zich bevindt in Dublin (Ierland) en dat verschillende vestigingen in de EU heeft, is al sinds 1999 actief in zijn markt. Het bedrijf levert met 650 werknemers diensten aan meer dan 8.000 klanten in allerlei sectoren, waaronder financieel, juridisch, gezondheidszorg, overheden en onderwijs. Voor het tweede jaar op rij werd de OASIS Group vermeld in de '2018 Inc. 5000 Europe'-lijst van snelstgroeiende particuliere bedrijven in Europa. www.OASISGroup.com

