OASIS Group rondt overname af van KPN's divisie Media Transport en Storage Services

SWORDS, Ierland, 13 juli 2021 /PRNewswire/ -- OASIS Group, de grootste privé aanbieder van Records and Information Management (RIM) in Europa, kondigde vandaag aan dat het de overname van KPN's Media Transport and Storage Services divisie in Nederland heeft afgerond.

"Ik ben zeer verheugd de teamleden en klanten van KPN media transport en opslag in de OASIS Group te verwelkomen. Met deze overname geeft OASIS aan zijn gevestigde mediatape-diensten in heel Europa te willen versterken," aldus Matt Thornton, Director of Corporate Development bij OASIS Group.

Wanneer de overname afgerond is, zal de divisie Media Transport en Storage Services van KPN opgaan in OASIS Data & Document Management Netherlands BV.

Deze transactie betekent de 54e succesvolle overname voor OASIS Group.

Over OASIS Group

OASIS Group biedt klanten sinds 1999 veilige oplossingen voor archief- en informatiebeheer. OASIS, opgericht in Dublin, Ierland, is sindsdien internationaal uitgebreid en is momenteel actief in 6 Europese landen, heeft meer dan 1.700 werknemers in dienst en bedient meer dan 10.000 klanten. Merken binnen de OASIS Group zijn onder meer OASIS, ArchiDoc en Niche Health. www.OASISGroup.com

