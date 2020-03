OASIS Group versterkt aanwezigheid in Schotland

DUBLIN, 12 maart 2020 /PRNewswire/ -- OASIS Group, een van de grootste aanbieders in Europa op het gebied van archief- en informatiebeheer (Records and Information Management, RIM), heeft de overname bevestigd van de Box-it Scotland-franchise in Spittalrigg, East Lothian. Deze Box-it-franchise is de 8e die is overgenomen door OASIS Group. De transactie vond plaats op 28 februari.

"OASIS Group richt zich in 2020 vooral op een snelle uitbreiding van onze informatiebeheerdiensten, zodat we onze klanten meer kunnen bieden," zegt Espen Halvorsen, algemeen directeur van OASIS Group. "We zijn enthousiast dat we nog een Box-it-franchise onder het OASIS Group-merk hebben kunnen brengen, zodat we onze aanwezigheid in Schotland kunnen blijven versterken."

Deze transactie is de 49e overname door OASIS Group.

Over OASIS Group

Het in 1999 opgerichte OASIS heeft zijn hoofdkantoor in de Ierse hoofdstad Dublin en verschillende vestigingen verspreid binnen de EU. De organisatie heeft meer dan 700 teamleden en werkt voor meer dan 8000 klanten in verschillende sectoren, zoals financiën, juridische zaken, gezondheidszorg, overheid en onderwijs. Voor het tweede aaneensluitende jaar stond OASIS Group op de '2018 Inc. 5000 Europe'-lijst van de snelst groeiende privébedrijven in Europa.

