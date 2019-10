OASIS Group verwerft zevende Box-it UK Limited franchise-onderneming

DUBLIN, 23 oktober 2019 /PRNewswire/ -- OASIS Group, één van de grootste aanbieders van Records en Information Management (RIM) in Europa, heeft vandaag aangekondigd dat het zijn positie in de Britse markt heeft versterkt, met de overname van Box-it South East Ltd.

In een overeenkomst, afgerond op 14 oktober 2019, werd het in Kent gevestigde bedrijf de zevende franchisenemer van Box-it UK Limited die door de OASIS Group is overgenomen.

"De aankondiging van vandaag bevestigt het strategische belang van de Britse markt voor de OASIS Group. Wij investeren flink in de versteviging van al onze Europese activiteiten", aldus Espen Halvorsen, algemeen directeur bij de OASIS Group. "Box-it South East heeft een sterke klantenrelatie opgebouwd en we zullen proberen deze verder uit te breiden, door de innovatieve producten en diensten van OASIS naar een nieuw publiek te brengen", vervolgt de heer Halvorsen.

"Ik ben enthousiast over de overname van Box-it South East door de OASIS Group, aangezien dit onze klanten en teamleden toegang biedt tot nieuwe mogelijkheden binnen deze snelgroeiende sector. Het acquisitieteam was uiterst professioneel en zorgde voor een vlotte overgang bij elke stap van het aankoopproces", aldus James Mair, directeur van Box-it South East

Deze transactie is de 45ste succesvolle overname voor OASIS Group.

Over de OASIS Group

OASIS, met het hoofdkantoor in Dublin (Ierland) en verschillende vestigingen in de EU, levert al sinds 1999 diensten aan klanten. De 650 werknemers van het bedrijf leveren diensten aan meer dan 8000 klanten in allerlei sectoren, waaronder financieel, juridisch, gezondheidszorg, overheden en onderwijs. Voor het tweede achtereenvolgende jaar werd de OASIS Group beloond met een plaats op de lijst '2018 Inc. 5000 Europe' van de snelstgroeiende particuliere bedrijven in Europa. www.OASISGroup.com

