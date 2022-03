Onafhankelijk onderzoeksbureau roept Planon opnieuw uit tot marktleider

- Het Planon Platform wordt erkend als toonaangevende integrale oplossing voor vastgoed- en werkplekoptimalisatie

NIJMEGEN, Nederland, 22 maart 2022 /PRNewswire/ -- Planon is opnieuw uitgeroepen tot marktleider in het Verdantix Green Quadrant® voor Integrated Workplace Management Systems (IWMS) in 2022. In dit onderzoeksrapport worden Planons softwareoplossingen voor digitale werkplekken en slimme gebouwen erkend als toonaangevend vanwege de integrale mogelijkheden voor vastgoedbeheer, uitgebreide tools voor werkplekdiensten voor werknemers, geavanceerde business intelligence-integraties en brede functionaliteit voor facility management service providers.

Het Green Quadrant®-rapport van Verdantix bevat een analyse van diverse aspecten van Planons innovatieve IWMS-platform, zoals vastgoedportfolio en financieel beheer, leasebeheer, asset management en onderhoudsbeheer, kapitaalprojectbeheer, ruimtebeheer, werkplekdiensten, welzijn en veiligheid van gebouwgebruikers, en energie- en duurzaamheidsbeheer. Sinds het eerste IWMS Green Quadrant-rapport van Verdantix in 2017 is Planon steeds ingedeeld in het leiderschapskwadrant.

"Het geïntegreerde platform biedt sterke functionaliteit voor diverse belangrijke IWMS-domeinen, waardoor het sterk blijft presteren in alle benchmarks. Ook dit wordt bevestigd door Planons hoge score op 'Capabilities'. Daarnaast heeft Planons IWMS relatief veel gebruikers, met meer dan 2500 organisaties in verschillende sectoren, zoals commerciële bedrijven, gezondheidszorg, universiteiten, enzovoort", zegt Joy Trinquet, werkzaam als Industry Analyst Smart Buildings bij Verdantix.

"Planon boekt succes doordat wij technologie efficiënter proberen te maken voor onze klanten. Daarom investeren we veel in onderzoek en ontwikkeling. Met ons geavanceerde softwarepakket kunnen organisaties hun gebouwen, mensen en processen met elkaar verbinden. Datasilo's zijn verleden tijd, want de oplossingen zijn op elkaar afgestemd in één gedeeld informatieplatform", aldus Pierre Guelen, CEO en oprichter van de Planon Groep. "Ik ben trots op deze erkenning, die een eerbetoon is aan onze talenten. Zij doen er alles aan om belanghebbenden in de gebouwensector bruikbare en zinvolle inzichten te bieden, zoals opnieuw wordt aangetoond door het Verdantix-rapport en onze positie als leider in het Green Quadrant."

Uitgaande van de Green Quadrant-analyse van IWMS-softwareleveranciers stelt Verdantix dat Planon een goede keuze is voor de volgende organisaties:

Multinationals die assets over de hele wereld moeten volgen en documenteren.

Facility Management Service Providers die op zoek zijn naar nieuwe software die de productiviteit te verbetert en de gebouwactiviteiten beheert.

Universiteiten die een bewezen oplossing voor campusbeheer zoeken.

Organisaties met een ambitieus digitaliseringsprogramma.

U kunt hier tijdelijk een gratis Planon-samenvatting van het IWMS Green Quadrant-rapport downloaden.

