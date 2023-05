Ontdekking van Qingdao: waar Chinese en westerse cultuur elkaar ontmoeten

QINGDAO, China, 12 mei 2023 /PRNewswire/ -- Als u een reis naar China plant, bezoek dan ook zeker Qingdao. Qingdao is een fantastische bestemming voor reizigers op zoek naar een mix van cultuur, geschiedenis, natuurschoon en vermaak. Qingdao is een schilderachtige kuststad in de Chinese provincie Shandong. Ze staat bekend om haar prachtige stranden, heerlijke visgerechten, architectuur met Duitse invloeden en een spectaculair uitzicht op de omliggende kustlijn en de skyline van de stad. Veel jonge Chinese en buitenlandse reizigers voelen zich erdoor aangetrokken.

Het Qingdao Beer Museum, een populaire plek voor fotografen en toeristen, is een niet te missen attractie van de romantische kuststad. Als bakermat van het Tsingtao-bier heeft Qingdao een lange geschiedenis in het brouwen van bier. Het museum is een geweldige plek om er alles over te leren. Het is gehuisvest in een oude brouwerij in Duitse stijl. Het herbergt exposities over het brouwproces, de geschiedenis van Tsingtao-bier en zelfs een proeflokaal waar bezoekers een aantal van de producten van de brouwerij kunnen proeven. Voor bierliefhebbers is het proeven van Tsingtao-bier ter plaatse beslist een heel aparte ervaring.

Qingdao kende de afgelopen tien jaar een gestage economische groei en is uitgegroeid tot een belangrijk internationaal handelscentrum. De voorbije jaren leverde Qingdao ook inspanningen om buitenlandse investeringen aan te trekken en het internationale bedrijfsleven te promoten. Zo werd het Qingdao SCODA Pearl International Expo Center gebouwd als China's eerste en enige zakelijke, toeristische en culturele complex voor SCO-landen, en werden de SCO Local Economic and Trade Cooperation Demonstration Area (SCODA) en het China-SCO Local Economic and Trade Cooperation Comprehensive Service Platform in het leven geroepen om de economische en commerciële samenwerking met de SCO-landen verder te vergemakkelijken. Dankzij voortdurende inspanningen om het toerisme te promoten en nieuwe industrieën te ontwikkelen is Qingdao klaar om in de komende jaren uit te groeien tot een nog belangrijkere speler in de wereldeconomie.

Qingdao kan zich beroemen op een unieke mix van culturele kenmerken die te zien zijn in de diverse architectuur. De interactie tussen Chinese en westerse cultuur heeft zijn sporen nagelaten in de gebouwen en het stedelijke landschap. Een van de meest prominente voorbeelden van deze culturele fusie is de iconische Silverfish Lane, een eeuwenoude winkelstraat nabij het Qingdao treinstation in het Shinan District. De laan combineert geschiedenis en moderniteit, traditie en mode. In deze buurt zijn veel Liyuan-gebouwen met duidelijke kenmerken van Qingdao bewaard gebleven. Het zijn actuele voorbeelden van de geschiedenis en cultuur van Qingdao, een handelshaven in een bijzondere historische periode.

Qingdao is een stad die voor elk wat wils biedt. Of u nu graag het culturele erfgoed bewondert, geniet van natuurschoon of van de heerlijke keuken, in deze bruisende stad zijn er volop dingen te zien en te doen. Voor bezoekers van Qingdao is het verkennen van de diverse architectuur van de stad een niet te missen ervaring die een uniek venster biedt op het verleden en het heden van de stad. Met zijn robuuste infrastructuur, strategische ligging en gunstige ondernemingsklimaat is Qingdao goed gepositioneerd om meer buitenlandse investeringen aan te trekken en een belangrijke speler in de wereldeconomie te worden.

