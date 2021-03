Payconiq International is de nieuwe technologiepartner voor iDEAL 2.0

Daarnaast zal Payconiq International de iDEAL-betaalstromen in Nederland afhandelen en een 'Application Programming Interface' (API) ontwikkelen waarmee winkeliers, banken en andere serviceproviders verbinding kunnen maken met het nieuwe iDEAL-platform.

Met deze samenwerking geven iDEAL en Payconiq International vorm aan de toekomst van online en mobiel betalen in Nederland.

Probleemloos betalen met iDEAL voor online shops en consumenten

Zowel banken, betaaldienstverleners, winkeliers en consumenten zullen profiteren van het nieuwe iDEAL 2.0, waarmee zij sneller en eenvoudiger verbinding kunnen maken met iDEAL. Met een nieuwe gebruikservaring en nieuwe mogelijkheden voor value-added-services geleverd door Payconiq International, wil iDEAL het betaalgemak bij aankopen verder verbeteren.

"Door de samenwerking tussen iDEAL en Payconiq International kunnen consumenten nog gemakkelijker met iDEAL bestellen en betalen. De voorkeursbank van de klant wordt automatisch geselecteerd en alle benodigde aflevergegevens worden, met instemming van de klant, automatisch doorgestuurd naar een webshop, wat een vlotte transactie garandeert", aldus Daniel van Delft, CEO van Currence.

Betrouwbare en efficiënte technologie

Payconiq International - een vertrouwd betalings- en verwerkingsplatform met grensoverschrijdende activiteiten in de Benelux - is klaar voor de volgende stap. Het bedrijf heeft de ambitie om een toonaangevende technologiepartner in Europa te worden en de samenwerking met iDEAL levert een belangrijke bijdrage aan dat doel.

Payconiq International biedt een hoge mate van betrouwbaarheid met haar nieuwe infrastructuur voor iDEAL 2.0. Aangedreven door functies die zijn ontwikkeld door Payconiq International, kunnen Currence en aangesloten betaaldienstverleners nieuwe diensten met toegevoegde waarde ontwikkelen, zoals een versnelde 'check-out' bij een online aankoop. "

We zijn verheugd om samen te werken met Currence als hun technologiepartner. iDEAL is de meest populaire online en mobiele betaalmethode in Nederland en we dragen graag bij aan een nog snellere, eenvoudigere en slimmere iDEAL betaalervaring voor winkeliers en consumenten door het implementeren van onze innovatieve diensten. We hebben ons schaalbare betalingsplatform verder verbeterd om aanzienlijke volumes efficiënt en betrouwbaar te verwerken. We kijken ernaar uit om onze internationale ambitie voort te zetten", aldus Guido Vermeent, CEO van Payconiq International.

De upgrade van iDEAL 2.0 is naar verwachting begin 2022 gereed en alle betrokken partijen in de waardeketen kunnen profiteren van diverse concurrentievoordelen. Payconiq International zal naar verwachting op de lange termijn meer dan een miljard iDEAL-betalingen per jaar afhandelen.

Samen zullen Currence en Payconiq International de iDEAL-betaalstromen voor Nederlandse winkeliers en consumenten waarborgen, uitbreiden en verbeteren.

Over Currence

Currence is eigenaar van de Nederlandse collectieve digitale betaal- en identiteitsproducten iDEAL, iDIN, Incassomachtigen en Acceptgiro. Currence wil de concurrentie bevorderen en de transparantie van collectieve betaalmiddelen in Nederland vergroten, met behoud van hoge kwaliteits-, efficiëntie- en veiligheidsnormen voor haar producten. Currence is een zelfstandige organisatie met een bestuur dat haar onafhankelijkheid waarborgt. Currence is in 2005 opgericht op inititiatief van acht Nederlandse banken. Dit werd mede ingegeven door de aanbevelingen van de Commissie Wellink in 2002, om de transparantie en concurrentie in het betalingsverkeer te bevorderen. Met de oprichting van Currence is een nieuw marktmodel ontstaan in het Nederlandse betalingsverkeer, waarin producteigendom en regulering worden gescheiden van transactieverwerking.

Voor meer informatie www.Currence.nl en www.iDEAL.nl

Over Payconiq

Payconiq International is een in Luxemburg gevestigd bedrijf voor mobiele betalingen en betalingsverwerking dat actief is in Luxemburg, Nederland en België - via Bancontact Payconiq Company. Payconiq International werkt nauw samen met grote banken, alternatieve betaaloplossingen, betaaldienstverleners en winkeliers. Payconiq International biedt een robuust en innovatief platform voor het initiëren en verwerken van betalingen en is het eerste Europese betalingsbedrijf dat betalingsoplossingen voor meerdere landen aanbiedt waarmee consumenten over grenzen heen kunnen betalen met een smartphone, zowel online, in de winkelen als onderling.

Voor meer informatie: www.payconiq.com

Voor meer informatie:

Payconiq International Andreea Munteanu Senior Communications Officer [email protected] 00352.661.251.908 https://payconiq.com Currence Berend Jan Beugel Press Officer [email protected] +31 6 39 49 60 11 www.iDEAL.nl

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1476487/Guido_Vermeent_Payconiq_International.jpg

SOURCE Payconiq