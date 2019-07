Pharmacy en EPMA Solution Provider JAC Hernoemd tot WellSky

BASILDON, Engeland, 1 juli 2019 /PRNewswire/ -- JAC Computer Services Ltd (JAC) heeft vandaag haar naamsverandering bekendgemaakt tot WellSky International (WellSky). Deze verandering volgt op de naamsverandering van Mediware Information Systems Inc, het moederbedrijf van JAC Computer Services Ltd (JAC) in Basildon en het Nederlandse bedrijf Mediware Information Systems (MIS) BV, naar WellSky in 2018. Destijds heeft MIS ook de naam WellSky BV gekregen.

De naam "WellSky" brengt zowel de visie van het bedrijf tot uitdrukking om de kwaliteit van zorg te verhogen door innovatie als de breedte van haar aanbod binnen de markt van medicijnbereiding.

In Europa is vandaag tevens de nieuwe website gelanceerd, www.wellsky.org, die het Eindhovense WellSky BV en JAC samenbrengt op een enkele site. WellSky ziet een toekomst waarin zorgverleners goed kunnen doen voor mensen maar ook in zaken. WellSky spant zich in om innovatieve oplossingen te ontwikkelen met behulp van de kracht van data, zodat de resultaten verbeteren, en samen te werken met passie en ambitie om deze visie te verwezenlijken.

JAC en WellSky BV zijn al 40 jaar toonaangevend op het gebied van medicijnbeheersoftware. Hun platform bestaat uit het vlaggenschip, het farmaceutisch managementsysteem, de geïntegreerde EPMA software en chemotherapiemanagementsysteem dat klanten bedient in het VK, Zuid-Afrika, Ierland, Nederland, België Noorwegen en Zweden.

Deze oplossingen zullen eveneens de namen WellSky Pharmacy, WellSky EPMA en WellSky Chemotherapy krijgen.

Bestaande klanten van JAC en WellSky BV dienen te weten dat het niet gaat om een verandering van eigenaar – het is een nieuwe naam die voortbouwt op 40 jaar excellence, een geconsolideerde marktpositie en het doel beide bedrijven op een hoger plan te brengen. De naamsverandering zal niet van invloed zijn op de huidige en toekomstige klantencontracten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met contact@wellsky.com

