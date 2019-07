PKN ORLEN zet stap dichter bij fusie met LOTOS-groep

PŁOCK, Polen, 5 juli 2019 /PRNewswire/ -- PKN ORLEN heeft zojuist een formele aanvraag ingediend voor goedkeuring door de Europese Commissie m.b.t. de voorgenomen overname van de LOTOS-groep. Door de fusie ontstaat één afzonderlijke, sterke intern geïntegreerde entiteit met internationaal potentieel en een nog prominentere rol binnen de markt voor olieaanvoer.

"In het bedrijfsleven is schaalgrootte van doorslaggevend belang. Een vuistregel, die door alle grote Europese en mondiale spelers in de brandstof- en energiesector wordt onderschreven, die zelf al eerder hun eigen consolidatie-inspanningen hebben ondernomen. Met één enkele sterke entiteit komt het bedrijf in een uitstekende positie om succesvol te kunnen concurreren in een veeleisende markt en meer stabiliteit te bieden aan de nationale economie, ook op het gebied van de brandstofprijzen. Daarnaast kan ze haar eigen op groei gerichte investeringen opvoeren. We zijn deze uitdaging aangegaan door de fusie te zien als een noodzakelijke drijfveer voor onze zakelijke toekomst als combinatie van bedrijven, voor diens aandeelhouderswaarde en de energiezekerheid in Polen, in het belang van zowel particuliere klanten als lokale gemeenschappen. De vlotte uitvoering van het proces vormt voor ons een prioriteit. De formele aanvraag die we zojuist bij de Europese Commissie hebben ingediend toont hoe vastberaden en effectief we zijn in ons streven," aldus Daniel Obajtek, voorzitter van de raad van bestuur van PKN ORLEN.

De aanvraag van PKN ORLEN omvat onder meer het voorgestelde concept van de transactie, een overzicht van de activiteiten van de partijen op bepaalde relevante markten en argumenten betreffende de gevolgen van de concentratie voor de mededinging op zulke markten. Afgezien daarvan hebben wij een pakket interne documenten van beide bedrijven toegevoegd, die de Europese Commissie in staat moeten stellen om de geldigheid van de zaak van PKN ORLEN te beoordelen.

De overname van de LOTOS-groep door PKN ORLEN ging in februari 2018 van start met de ondertekening van een intentieverklaring bij het Poolse ministerie van Financiën, dat tijdens de algemene vergadering van de LOTOS-groep 53,19% van de stemrechten bezit. De brief schetst de transactiestructuur. In een eerste fase zou PKN ORLEN 32,99% van de aandelen van LOTOS-groep van het ministerie van Financiën verwerven. Vervolgens zou op de algemene vergadering van LOTOS-groep een bod moeten worden aangekondigd op aandelen die tot 66% van de totale stemrechten vertegenwoordigen.

In april 2018 werd bij LOTOS-groep een due-diligence proces gestart, waarbij de commerciële, financiële, juridische en fiscale situatie van de LOTOS-groep werd onderzocht vanuit het oogpunt van de voorgenomen overname. In november vorig jaar stuurde PKN ORLEN een voorontwerp van de aanvraag tot goedkeuring van de fusie naar de Europese Commissie. Nog tijdens de werkzaamheden aan het document ontvingen PKN ORLEN en LOTOS-groep honderden verzoeken om inlichtingen van de Europese Commissie, die zij prompt hebben beantwoord. De goede samenwerking tussen alle betrokken partijen leidde tot het succesvol opstellen van de definitieve aanvraag.

Door de fusie van PKN ORLEN en de LOTOS-groep sluit Polen zich aan bij de wereldwijde trend om grote spelers op de brandstof- en energiemarkt te creëren. Het is een respons van het Poolse bedrijfsleven op wereldwijde trends in de raffinage-industrie, die het risico van liquiditeitsverlies door binnenlandse raffinaderijen reduceert. Binnen deze sector zijn consolidatieprocessen al geruime tijd aan de gang, voornamelijk gedreven door de noodzaak om de nationale energiezekerheid te waarborgen. Eerder al werden vergelijkbare sectorale consolidaties uitgevoerd door raffinaderijen als MOL in Hongarije, Statoil in Noorwegen, Repsol in Spanje, GalpEnergia in Portugal, ENI in Italië, OMV in Oostenrijk en TOTAL in Frankrijk.

Deze consolidatieprocessen hebben op geen enkele wijze de concurrentie op de respectieve Europese markten op het gebied van brandstoffen of logistiek ingeperkt. Dit zal ook niet het geval zijn bij de fusie tussen PKN ORLEN en de LOTOS-groep. Binnen de Poolse markt heerst op dit gebied een hevige concurrentie en dit zal in de toekomst niet anders worden.

De transactie opent grotere investeringsmogelijkheden voor vermogensontwikkeling, buitenlandse expansie en op andere terreinen. Eén enkele sterke speler zou over meer investeringscapaciteit beschikken en tegelijkertijd zijn financiële ratio's op een veilig niveau kunnen houden. In dit opzicht kan de transactie de Poolse economie aanzienlijk versterken.

De fusie tussen PKN ORLEN en de LOTOS-groep levert ook voordelen op voor de complementaire technologieën en producten van de bedrijven en hun positie binnen de brandstofmarkt. Dankzij de gecombineerde raffinagecapaciteit zouden de installaties die thans door beide groepen worden geëxploiteerd, een jaarlijkse productie van ongeveer 12 miljoen ton lichte producten (voornamelijk benzine) en 20 miljoen ton middelzware distillaten (voornamelijk dieselolie en vliegtuigbrandstof) kunnen realiseren. Van deze output is ongeveer tweederde afkomstig van Poolse installaties. In de toekomst kunnen deze volumes naar verwachting in samenhang met de lopende en geplande groei­gerichte investeringsprojecten nog verder toenemen.

De door de fusie ontstane entiteit heeft de mogelijkheid om aanzienlijke middelen voor onderzoek uit te trekken, hetgeen cruciaal is voor de duurzame ontwikkeling van elke economie. PKN ORLEN is momenteel bezig met de bouw van een onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in Płock, dat zich zal richten op het implementeren van nieuwe technische oplossingen en het ontwikkelen van nieuwe producten en technologieën. Het team van de LOTOS-groep kan putten uit de ervaring van PKN ORLEN en de beschikbare middelen gebruiken van diens faciliteiten in Płock, zoals het onderzoeks- en ontwikkelingscentrum evenals vergelijkbare centra in Tsjechië.

