Planon gaat samenwerking met Microsoft aan om zijn cloudaanbod uit te breiden en sluit zich aan bij Microsofts Azure Marketplace

~ Uitbreiding van Planons cloudaanbod met Microsoft Azure biedt klanten keuzevrijheid ~

NIJMEGEN, Nederland, 5 januari 2023 /PRNewswire/ -- Planon, de toonaangevende wereldwijde leverancier van slimme duurzame software voor gebouwbeheer, en Microsoft kondigen vandaag de toevoeging van Microsoft Azure aan Planons cloudplatform aan. Bestaande en nieuwe klanten van Planons geïntegreerde softwareoplossingen voor vastgoed- en facility management (IWMS) hebben nu de mogelijkheid om de cloudtechnologie te kiezen die het beste bij hun bedrijf past. Daarnaast zal Planon gebruikmaken van Microsoft Azure Marketplace om enkele van zijn populairste softwareproducten te presenteren. In eerste instantie zal dit zowel Planon IWMS als Planon Workplace Edition en Planon Workplace Insights omvatten. Later zal dit worden uitgebreid naar andere softwareoplossingen van Planon.

Henk Laracker, Chief Technology Officer bij Planon: "We zijn er trots op onze samenwerking met Microsoft verder uit te breiden en toe te treden tot het partner-ecosysteem. Door Microsoft Azure toe te voegen als alternatief voor ons huidige aanbod van cloudtechnologie voor ons Planon Platform, kunnen we onze klanten de flexibiliteit bieden om de cloudleverancier van hun voorkeur te kiezen, op basis van hun interne (IT-)voorkeuren. Bovendien zijn wij er, als fervente voorstanders van de open-platform-benadering, van overtuigd dat onze toetreding tot de Microsoft Azure Marketplace klanten een eenvoudig te implementeren, veilige en schaalbare integratie van onze slimme duurzame softwareoplossingen zal bieden."

Hermien Roebersen, Global Partner Solutions Lead bij Microsoft: "We zijn verheugd Planon te verwelkomen in ons Microsoft Cloud Partner-programma. Het is geweldig om te zien dat de klanten van Planon nu toegang hebben tot onze Microsoft Azure Cloud Services en de Microsoft Azure Marketplace. De uitbreiding van ons partnerschap betekent dat we de klanten nog meer mogelijkheden kunnen bieden om hen beter te ondersteunen in hun behoeften."

Ongeacht hun platformkeuze kunnen Planon-klanten blijven genieten van alle voordelen van de volledig geautomatiseerde Planon Cloud-infrastructuur, waaronder onder andere schaalvoordelen, duurzamere IT-activiteiten, controle over upgrades en volledige naleving van beveiligings- en privacyregels.

Over Planon

Planon is de wereldwijd toonaangevende leverancier van software voor slim en duurzaam gebouwbeheer die gebouwen, mensen en processen verbindt. Datasilo's zijn verleden tijd, want Planons oplossingen zijn op elkaar afgestemd in één gedeeld informatieplatform. Zo kunnen alle stakeholders van gebouwen bruikbare en zinvolle inzichten verkrijgen.

SOURCE Planon