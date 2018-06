Pluralsight benoemt Sean Farrington tot senior vicevoorzitter verkoop in EMEIA

"Sean heeft meer dan 17 jaar internationale verkoopervaring en wij zijn verrukt dat hij deel zal uitmaken van het Pluralsight-team," zei Joe DiBartolomeo, CRO bij Pluralsight. "Bij de versnelling van onze mondiale uitbreiding zal Sean een sleutelrol spelen in ons succes door voor een grotere verkoop te zorgen in onze bestaande markten en door in nieuwe markten door te dringen."

Vóór Pluralsight werkte Farrington bij het platform voor klanttevredenheidbeheer van Medallia, waar hij leiding gaf aan de Europese verkoopuitbreiding. Vóór Medallia werkte Farrington als RVP en algemeen directeur noord-EMEA voor Qlik Technologies, Inc., waar hij verantwoordelijk was voor verkoopopbrengsten in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Scandinavië en de Benelux. Tijdens zijn dienstverband was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van een team van meer dan 300 personen die het bedrijf hielpen bij de voorbereiding van zijn IPO 2010. Daarvoor was Farrington de vicevoorzitter van het Verenigd Koninkrijk en Ierland bij SAP Business Objects, waar hij een nieuw verkoopinitiatief ontwikkelde dat tot een groei van de licenties leidde.

"Ik voelde me aangetrokken tot de waarden van Pluralsight en zijn inzet voor het vervullen van zijn missie om technologievaardigheden te democratiseren," zei Farrington. "De technologie blijft evolueren en de druk van de digitale transformatie blijft toenemen. Wereldwijd zal het gelijke tred houden met de technologische ontwikkelingen een prioriteit blijven voor organisaties en ik ben verheugd om ze bij Pluralsight te introduceren als onderdeel van onze mondiale expansie."

Voor meer informatie over Pluralsight kunt u terecht op pluralsight.com.

Over Pluralsight

Pluralsight is een leerplatform voor technologie in de bedrijfswereld dat een uniforme en volledige leerervaring biedt aan bedrijven wereldwijd. Met een abonnementsdienst kunnen de bedrijven zich verplaatsen met de snelheid van de technologie en hun bekwaamheid, innovatie en efficiëntie verbeteren. Het bedrijf is opgericht in 2004 en geniet het vertrouwen van Fortune 500-ondernemingen. Pluralsight biedt zijn leden toegang op verzoek tot een digitaal ecosysteem van leerinstrumenten, waaronder Pluralsight IQ, gerichte leertrajecten, door deskundigen opgestelde cursussen, interactieve labo's en live-mentoring. Voor meer informatie, bezoek pluralsight.com.

