Professional Fighters League luidt nieuwe jaar in met recordbrekend 2018 Championship in Madison Square Garden in NYC ter afsluiting van baanbrekend openingsseizoen

5 MILJOEN FANS VAN MMA (GEMENGDE VECHTSPORTEN) IN DE HELE WERELD WAARONDER ENORM PUBLIEK IN NEDERLAND KIJKEN NAAR BEKRONING VAN 6 NIEUWE PFL-KAMPIOENEN

TOTALE PFL PLAYOFF PRIJZENPOOL VAN 10 MILJOEN DOLLAR EN ELK VAN DE ZES KAMPIOENEN KRIJGT 1 MILJOEN DOLLAR

WASHINGTON, 4 januari 2019 /PRNewswire/ -- De Professional Fighters League (PFL, professionele vechtersliga) heeft op oudejaarsavond haar baanbrekende openingsseizoen afgesloten in New York City met een recordbrekend 2018 Championship Event waarop veel sterren aanwezig waren. Aangemoedigd door een mondiaal publiek, zette de PFL haar reguliere seizoen en het naseizoen kracht bij met een première kampioenschap door zes nieuwe wereldkampioenen te bekronen die elk een ongeëvenaard prijsbedrag van 1 miljoen dollar mee naar huis nemen.

Middelgewicht - Louis Taylor ( Chicago, IL ) via TKO op :33 van de 1 e Ronde

via TKO op :33 van de 1 Ronde Vedergewicht – Lance Palmer ( Columbus, OH ) via unanieme beslissing

via unanieme beslissing Lichtgewicht – Natan Schulte (Joinville, Brazilië) via unanieme beslissing

via unanieme beslissing Licht Zwaargewicht – Sean O'Connell ( Salt Lake City, UT ) via TKO 5:00 van de 3 e Ronde

via TKO 5:00 van de 3 Ronde Zwaargewicht – Philipe Lins (Natal, Brazilië) via TKO op :33 van de 4 e Ronde

via TKO op :33 van de 4 Ronde Weltergewicht - Magomed Magomedkerimov (Rusland) via Onderwerping op 2:18 van de 2e Ronde

Een recordaantal fans keek naar het 2018 Championship van de PFL: meer dan 5 miljoen fans in de Verenigde Staten keken op NBCSN en in de rest van de wereld op Facebook Watch en een selectie van internationale sportnetwerken. Naast de miljoenen gepassioneerde PFL-fans die keken via uitzendingen en digitale streaming, zorgde de League ervoor dat meer dan 15.000 fans konden deelnemen aan het allereerste spel DraftKings 2018 World Championship Pick 'Em Style Fantasy Game.

Aan het oudejaarsavondevenement van de League nam ook Kayla Harrison deel. Zij won twee keer de gouden medaille, zij blijft ongeslagen en zij staat op de eerste plaats in de rangschikking 155 pond van MMA-vrouwelijke atleten in de wereld.

"Het PFL Championship op oudejaarsavond in Madison Square Garden was een uitroepingsteken achter ons fantastisch openingsseizoen waarin we MMA vernieuwen met het allereerste sportseizoenformaat van individuele vechters die strijden in een regulier seizoen, playoffs en een kampioenschap," zei Peter Murray, algemeen directeur van de PFL. "Meer dan 5 miljoen fans in de hele wereld keken hoe 6 fantastische vechters kampioenen en op slag miljonairs werden. Ondanks de opwinding van 2018, begint de PFL pas. Bij de verdere vernieuwing van de gemengde vechtsporten in 2019 zullen nieuwe aankondigingen volgen."

Meer details over het seizoen 2019 van de PFL zullen in de komende weken worden aangekondigd.

Over de Professional Fighters League

De Professional Fighters League (PFL, professionele vechtersliga) presenteert voor het eerst MMA in een sportformaat, wat betekent dat individuele vechters deelnemen aan een regulier seizoen, playoffs en een kampioenschap. Het PFL-seizoen kan rekenen op de deelname van 72 elite MMA-atleten in 6 gewichtsklassen die elk aan twee gevechten deelnemen in het reguliere seizoen van de PFL in juni, juli en augustus. De 8 beste vechters in elke gewichtsklasse gaan door naar de op enkele afvalling gebaseerde PFL Playoffs in oktober. Het PFL-kampioenschap vindt plaats op oudejaarsavond in Madison Square Gardens waarin de finalisten in elk van de zes gewichtsklassen vechten voor een prijzenpool van 10 miljoen dollar. De PFL-gevechten worden live uitgezonden op NBC Sports Network (NBCSN) en wereldwijd live gestreamd op Facebook Watch. De in 2017 opgerichte PFL kan rekenen op de steun van titanen in de sport-, media- en zakelijke wereld. Meer informatie is te vinden op PFLmma.com.

