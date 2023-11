Quala en Boasso Global onthullen nieuw merk: Depot Connect International (DCI)

TAMPA, Florida, 31 oktober 2023 /PRNewswire/ -- Vandaag kondigden Quala en Boasso Global aan dat ze hun naam hebben gewijzigd in Depot Connect International (DCI), een belangrijke mijlpaal in de eerder dit jaar aangekondigde fusie tussen de twee bedrijven. Het nieuwe merk onderstreept DCI's toewijding aan het bevorderen van connectiviteit, duurzaamheid en customer excellence binnen de wereldwijde transport- en logistieke sector. De nieuwe naam strekt zich ook uit tot Polar Service Centers (PSC), dat in 2022 door Quala werd overgenomen.

De kern van Depot Connect International is het woord "connect", dat de visionaire visie van het bedrijf samenvat. DCI streeft ernaar zijn wereldwijde netwerk uit te breiden en eersteklas oplossingen te bieden voor de logistieke sector van vloeibare bulkgoederen. Door middelen, mensen en bestemmingen met elkaar te verbinden, streeft DCI naar een vlotte en veilige overdracht van vitale goederen producten wereldwijd.

De toewijding van DCI is diep geworteld in vier fundamentele pijlers: veiligheid, mensen, operationele innovatie en groei. De rebranding onderstreept DCI's niet-aflatende toewijding aan het leveren van een ongeëvenaarde klantenservice, het opkomen voor zijn personeel, het garanderen dat veiligheid de kern vormt van alle activiteiten en het stimuleren van succes.

"We zijn verheugd om onze nieuwe merkidentiteit te onthullen, die Quala en Boasso Global verder verenigt als één bedrijf met een gedeelde missie en geïntegreerde cultuur. Het DCI-merk vat onze niet aflatende toewijding aan onze klanten door eersteklas diensten te leveren die voldoen aan de steeds veranderende eisen van onze branche," aldus Scott Harrison, CEO van Depot Connect International.

Als onderdeel van de nieuwe branding onthulde DCI zijn nieuwe logo, dat innovatie, duurzaamheid en wereldwijde connectiviteit symboliseert. Het logo belichaamt de toekomstgerichte geest van het bedrijf en de toewijding aan wereldklasse diensten.

De volledige transformatie van het merkimago van DCI zal geleidelijk worden doorgevoerd op alle locaties, kanalen en communicatiemiddelen. Dit omvat de lancering van een nieuwe interactieve website die is ontworpen om te dienen als een hub van informatie, connectiviteit en betrokkenheid voor partners, klanten en belanghebbenden in de sector. Tijdens deze overgang zorgt DCI ervoor dat de klantenservice een topprioriteit blijft, zonder onderbreking van de dagelijkse werkzaamheden.

Ga voor meer informatie over Depot Connect International (DCI) naar www.DepotConnect.com.

Over Depot Connect International (DCI):

Depot Connect International (DCI) is toonaangevend in de Tank Container/Transport industrie en biedt een one-stop oplossing voor essentiële diensten om te voldoen aan de veranderende behoeften van hun klanten wereldwijd. Met een Toegewijd aan innovatie en klanttevredenheid, is DCI vastbesloten om samen uitmuntendheid te leveren, het verenigen van onze entiteiten: Quala, Boasso Global, PSC, Best Transportation Services Inc, Büteführ, Frans De Wit B.V., Greensville Transport, ISO Tank, Kobler, Linden, Midwest Systems, Boasso Clean (dba MT Clean), Mainport Tankcleaning and Tankcontainer Services B.V., P.M. Rees & Sons, en TPZ, in één samenhangende organisatie, DCI.

