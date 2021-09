Qualtrics kondigt belangrijke uitbreidingsplannen aan om de groei van klanten in EMEA te ondersteunen

Het bedrijf neemt tot 2024 1000 werknemers uit de hele regio in dienst

2,5x uitbreiding van het personeelsbestand als antwoord op de groeiende vraag naar Qualtrics Experience Management-oplossingen in de regio

Het bedrijf trekt nieuwe managers aan in het VK, Frankrijk en Duitsland om de groei van het bedrijf te leiden

Uitbreiding EMEA-hoofdkantoor - inclusief nieuw R&D-centrum - gaat begin 2022 weer open

DUBLIN, 6 september 2021 /PRNewswire/ -- Qualtrics, (Nasdaq: XM), de leider en maker van de Experience Management (XM)-categorie, heeft vandaag plannen aangekondigd om tot 2024 1000 nieuwe medewerkers aan te nemen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA). Nu bedrijven en overheden zich steeds meer tot Qualtrics wenden om hen te helpen ongelooflijke klant-, werknemers-, merk- en productervaringen te leveren, investeert het bedrijf in talent en schaalt het zijn activiteiten in de hele regio op - inclusief een verdubbeling van de omvang van het nieuwe hoofdkantoor in Dublin en het aantrekken van belangrijke regionale leiders.

"Organisaties over de hele wereld bevinden zich midden in een ervaringstransformatie - er ligt een enorme markt- en categoriekans voor ons", zegt Zig Serafin, CEO van Qualtrics. "We zien dit omdat enkele van de beste organisaties ter wereld - zoals Merck, Airbus en de Financial Times - Qualtrics gebruiken om hun werknemers te behouden en te betrekken, en om nieuwe klanten te vinden en de klanten die ze al hebben te behouden."

"Ervaringsdata worden de meest waardevolle data binnen een organisatie. Qualtrics heeft een voorsprong van 10 jaar op deze markt", voegt Serafin toe. "De investeringen die we nu doen, helpen ons groeien in EMEA en zorgen ervoor dat we onze klanten kunnen blijven helpen bij het bouwen van hun volgende geweldige klant-, werknemers-, product- en merkervaringen."

Het bedrijf is van plan om zijn EMEA-personeelsbestand in de komende drie jaar meer dan te verdubbelen, waarbij het bedrijf personeel aanneemt in al zijn grote knooppunten - Dublin, Londen, Parijs, München, Amsterdam en Krakau - en in alle functies, inclusief verkoop, professional services engineering, activiteiten, klantensucces en marketing. De uitbreiding van het EMEA-hoofdkantoor van het bedrijf in Dublin zal begin 2022 worden voltooid, waardoor de totale capaciteit wordt verdubbeld en er na de Covid-19-pandemie een hernieuwde inzet voor de EMEA-regio kan plaatsvinden.

"Om onze klanten te helpen slagen in dit tijdperk van ervaringstransformatie, investeert Qualtrics voortdurend in onze lokale activiteiten en het uitbreiden ervan. Onze aanhoudende groei heeft ons in staat gesteld een cruciale partner te zijn voor enkele van de grootste merken in de regio bij het ontwerpen van nieuwe werknemerservaringen en manieren om met klanten om te gaan", zegt Stephanie Barton, Managing Director voor Qualtrics in EMEA.

Productinnovatie stimuleren om wereldwijde groei te ondersteunen

Het uitgebreide hoofdkantoor in EMEA omvat een gloednieuw onderzoeks- en ontwikkelingscentrum om productinnovatie in de regio te stimuleren. Daarnaast kondigt het bedrijf ook plannen aan om zijn in Polen gevestigde technische team met een derde uit te breiden en in 2022 naar een gloednieuw kantoor te verhuizen.

De toekomst van werk ontwerpen

Het opnieuw ontworpen hoofdkantoor in Dublin weerspiegelt het hybride werkmodel van het bedrijf, waarbij het bedrijf werkruimten opnieuw uitvond om aan nieuwe verwachtingen te voldoen en samenwerking te bevorderen. Nieuwe functies om de kantoorervaring te verbeteren zijn onder meer opnieuw ontworpen samenwerkingsruimten en solowerkruimtes, evenals een fitnessruimte en een wellnesscentrum. Daarboven op heropent de in-house pub - Dermot's - met een gloednieuw buitenterras.

In de hele regio gebruikt Qualtrics zijn eigen Experience Management-software om te begrijpen wat werknemers willen in de nieuwe wereld van hybride werk en om datagestuurde beslissingen te nemen op basis van hun veranderende behoeften en de behoeften van het bedrijf. De feedback geeft vorm aan de aanpak van het bedrijf bij het opnieuw ontwerpen van vergaderruimten, bureautoewijzingen en samenwerkingsruimten. Qualtrics heeft onlangs ook Experience Design for Hybrid Work and Workplaces - Ervaringsontwerp voor hybride werk en werkplekken gelanceerd om organisaties in de hele regio te helpen bij het navigeren door de nieuwe wereld van werk.

Nieuwe medewerkers in de hele regio

Als onderdeel van deze regionale groei kondigde Qualtrics in 2021 het aantrekken van een aantal ervaren technologiemanagers:

Stephanie Barton , Managing Director voor EMEA - Stephanie kwam bij ons van VMWare, waar ze eerder Vice President Global Accounts EMEA was

- Stephanie kwam bij ons van VMWare, waar ze eerder Vice President Global Accounts EMEA was Güner Aksoy, nieuwe leidinggevende voor de DACH-regio - Güner kwam bij ons van Pure Storage GmbH, waar hij vijf jaar lang verantwoordelijk was voor het bedrijf in Duitsland en Oostenrijk

- Güner kwam bij ons van Pure Storage GmbH, waar hij vijf jaar lang verantwoordelijk was voor het bedrijf in Duitsland en Oostenrijk Vanessa Cugnière, nieuwe leidinggevende voor Frankrijk - Vanessa trad in dienst bij Qualtrics na zeven jaar bij Salesforce in verschillende senior functies

Door het vergrote leiderschapsteam en hun capaciteiten kan Qualtrics klanten ondersteuning en diensten van wereldklasse bieden, waardoor ze snel en effectief de onmiddellijke en veranderende behoeften van klanten, werknemers en de bredere markt kunnen ontdekken en er actie op kunnen ondernemen. Verder krijgen klanten toegang tot lokale en wereldwijde marktleiders en XM-gemeenschappen om lessen en best practices te delen en ontvangen ze baanbrekend onderzoek en benchmarks van het Qualtrics XM Institute.

Iconische bedrijven in EMEA slagen met Qualtrics

Bedrijven in EMEA wenden zich tot Qualtrics om de ervaringen die ze leveren te ontwerpen en te verbeteren, waaronder:

Airbus - Qualtrics werd door Airbus - een toonaangevende vliegtuigfabrikant - gekozen als platform voor klantervaring, waardoor ze via elk kanaal feedback van klanten kunnen verzamelen, analyseren en ernaar handelen. Met Qualtrics CustomerXM™ kunnen bedrijven de behoeften van de klant voorspellen, leveren, meten en erop reageren om de klantervaring te verbeteren en belangrijke bedrijfsresultaten te beïnvloeden, zoals 'customer lifetime value', acquisitie en retentie.

- Qualtrics werd door Airbus - een toonaangevende vliegtuigfabrikant - gekozen als platform voor klantervaring, waardoor ze via elk kanaal feedback van klanten kunnen verzamelen, analyseren en ernaar handelen. Met Qualtrics CustomerXM™ kunnen bedrijven de behoeften van de klant voorspellen, leveren, meten en erop reageren om de klantervaring te verbeteren en belangrijke bedrijfsresultaten te beïnvloeden, zoals 'customer lifetime value', acquisitie en retentie. The Financial Times - The Financial Times is een van 's werelds meest gerespecteerde uitgevers. Het team wilde de effectiviteit van zijn merkcampagnes meten. Met Qualtrics BrandXM™ is het in staat om al zijn sociale, merk- en klantervaringsgegevens op één plek te verzamelen, te analyseren en erop te reageren, waardoor het een 360 graden beeld krijgt van zijn wereldwijde campagnes en het begripsrendement.

- The Financial Times is een van 's werelds meest gerespecteerde uitgevers. Het team wilde de effectiviteit van zijn merkcampagnes meten. Met Qualtrics BrandXM™ is het in staat om al zijn sociale, merk- en klantervaringsgegevens op één plek te verzamelen, te analyseren en erop te reageren, waardoor het een 360 graden beeld krijgt van zijn wereldwijde campagnes en het begripsrendement. Merck - is een toonaangevend wetenschaps- en technologiebedrijf met bijna 60.000 werknemers in 66 landen. Twee jaar lang heeft het zijn medewerkersbetrokkenheidsprogramma op Qualtrics uitgevoerd. De afgelopen 18 maanden hebben de manier veranderd waarop het bedrijf de werknemerservaring wil ontwerpen en verbeteren. Nu gebruikt Merck KGaA frequentere, relevantere werknemerspulsen om managers te helpen de behoeften van hun teams te begrijpen en om de belangrijkste strategische ambitie te verwezenlijken dat werknemers alles hebben wat ze nodig hebben om patiënten, wetenschappers en klanten van dienst te zijn.

- is een toonaangevend wetenschaps- en technologiebedrijf met bijna 60.000 werknemers in 66 landen. Twee jaar lang heeft het zijn medewerkersbetrokkenheidsprogramma op Qualtrics uitgevoerd. De afgelopen 18 maanden hebben de manier veranderd waarop het bedrijf de werknemerservaring wil ontwerpen en verbeteren. Nu gebruikt Merck KGaA frequentere, relevantere werknemerspulsen om managers te helpen de behoeften van hun teams te begrijpen en om de belangrijkste strategische ambitie te verwezenlijken dat werknemers alles hebben wat ze nodig hebben om patiënten, wetenschappers en klanten van dienst te zijn. Post Office - Meer dan 90% van de Britse bevolking woont binnen een straal van anderhalve kilometer van een postkantoor van Post Office. Maar het runnen van het grootste retailnetwerk van het VK brengt een hele reeks uitdagingen met zich mee, waaronder het leveren van fantastische klantenservice tijdens het hele klanttraject. Met behulp van het Qualtrics XM-platform kan Post Office de manier waarop ze feedback verzamelen en analyseren standaardiseren en centraliseren en actie ondernemen op basis van verzamelde feedback in 11.500 vestigingen.

Meer dan 90% van de Britse bevolking woont binnen een straal van anderhalve kilometer van een postkantoor van Post Office. Maar het runnen van het grootste retailnetwerk van het VK brengt een hele reeks uitdagingen met zich mee, waaronder het leveren van fantastische klantenservice tijdens het hele klanttraject. Met behulp van het Qualtrics XM-platform kan Post Office de manier waarop ze feedback verzamelen en analyseren standaardiseren en centraliseren en actie ondernemen op basis van verzamelde feedback in 11.500 vestigingen. Faurecia - Faurecia is een van 's werelds toonaangevende autotechnologiebedrijven die oplossingen biedt voor de cockpit van de toekomst en duurzame mobiliteit. De 114.000 medewerkers in 35 landen staan centraal in het succes van het bedrijf. Met Qualtrics en onze partner Korn Ferry komt Faurecia dichter bij zijn werknemers door af te stappen van halfjaarlijkse betrokkenheidsonderzoeken en een modern, wereldwijd programma voor werknemerservaring te ontwerpen. Door regelmatiger te luisteren, kan de organisatie de behoeften en verwachtingen van hun teams beter begrijpen en actie ondernemen om de betrokkenheid en retentie te vergroten.

- Faurecia is een van 's werelds toonaangevende autotechnologiebedrijven die oplossingen biedt voor de cockpit van de toekomst en duurzame mobiliteit. De 114.000 medewerkers in 35 landen staan centraal in het succes van het bedrijf. Met Qualtrics en onze partner komt Faurecia dichter bij zijn werknemers door af te stappen van halfjaarlijkse betrokkenheidsonderzoeken en een modern, wereldwijd programma voor werknemerservaring te ontwerpen. Door regelmatiger te luisteren, kan de organisatie de behoeften en verwachtingen van hun teams beter begrijpen en actie ondernemen om de betrokkenheid en retentie te vergroten. B. Braun - Nooit eerder was innovatie in de zorg en medische technologie zo gewild en zo cruciaal. Als een van de grootste namen in de branche treedt B. Braun op om de uitdaging aan te gaan en zorgorganisaties over de hele wereld te helpen groeien, evolueren en nieuwe digitale technologieën te omarmen. Bij elke stap luistert het naar zijn klanten en eerstelijnsmedewerkers en ontwerpt het ervaringen op basis van realtime feedback van degenen ter plaatse. Op één enkel platform is het in staat om te luisteren naar kritieke contactpunten in het contactcenter en het enorme digitale domein - met integraties met Adobe en Salesforce die essentieel zijn voor het vermogen van B. Braun om datasilo's te verwijderen en snel te handelen.

