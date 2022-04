Radiaction Medical Ltd. Ontvangt FDA-goedkeuring voor zijn innovatieve stralingsbeschermingssysteem en realiseert 10 dollar miljoen voor de lancering en commercialisering in de VS

TEL AVIV, Israël, 4 april 2022 /PRNewswire/-- Radiaction Medical Ltd. ("Radiaction"), een innovatief bedrijf op het gebied van medische hulpmiddelen dat gericht is op stralingsbescherming in de interventionele cardiologie en elektrofysiologie, heeft de FDA 510(k)-goedkeuring aangekondigd voor het op de markt brengen van zijn afweersysteem in de VS.

Bovendien heeft het bedrijf een financieringsronde van 10 miljoen dollar afgerond, onder leiding van de huidige investeerders, InnovaHealth Partners. De opbrengsten worden gebruikt voor de introductie van het afschermingssysteem van Radiaction in de VS en voor de verdere commercialisering in Europa.

Personen die in katheterisatielaboratoria ('cath labs') werken, worden blootgesteld aan hoge niveaus van verspreide straling die wordt gegenereerd door het gebruik van röntgenfluoroscopie. De medische teams dragen zware loodschorten voor bescherming, maar hun hoofd, armen en benen zijn onbeschermd, wat leidt tot een verhoogd risico op hersentumoren, cognitieve degradatie en andere aan straling gerelateerde ziekten. Bovendien kunnen de zware loodschorten leiden tot ernstige orthopedische verwondingen. Een groot deel van de straling wordt verspreid over het cath-lab door de interactie met het lichaam van de patiënt en de röntgentafel. Het afschermsysteem van Radiaction, dat direct op de C-arm is gemonteerd, blokkeert en registreert de verspreide straling bij de bron. Klinische studies tonen aan dat het apparaat de straling in het hele cath-lab met meer dan 90% verlaagt, met nog meer reductie van het hoofd en het bovenlichaam van alle medewerkers in de kamer.

Jonathan Yifat, CEO van Radiaction, liet weten, "We zijn erg blij met de goedkeuring van de FDA van ons apparaat en kijken uit naar de bescherming van de artsen en het medisch personeel die interventionele procedures in de VS uitvoeren. Deze financiering zal leiden tot onze commercialisatie in de VS en Europa, en zal ons in staat stellen om ons team en de aanwezigheid op de markt op te bouwen. We zijn verheugd om deze volgende stap te nemen met onze langverwachte partner, InnovaHealth Partners, die geweldige ervaring heeft met de snelle commerciële groei van technologiebedrijven."

Over Radiaction:

Radiaction, gevestigd in Tel Aviv, Israël, heeft een afschermingssysteem ontwikkeld dat zorgt voor een stralingsveilige omgeving voor het hele zorgteam. Het bedrijf zorgt voor een revolutie in de bescherming van röntgenstralen door alle medische medewerkers volledig te beschermen tijdens door fluoroscopie geleide ingrepen. Het afschermingssysteem, dat op de C-arm is geplaatst, omvat de beeldvormingsbalk en blokkeert de verspreide straling aan zijn oorsprong, wat een revolutie betekent in de bescherming van medisch personeel tegen straling. De eerste installaties zijn gericht op de interventionele cardiologie en elektrofysiologie, waar artsen het meest aan straling worden blootgesteld.

Radiaction is opgericht door Amir Belson, MD en de belangrijkste investeerder is InnovaHealth Partners, LP.

