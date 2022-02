Radiaction opent het eerste EU center of excellence voor stralingsbescherming, in samenwerking met het Mazowiecki-ziekenhuis in Ostrołęka, Polen

TEL AVIV, Israël, 22 februari 2022 /PRNewswire/ -- Radiaction Medical Ltd. ("Radiaction"), een innovatief bedrijf in medische apparaten dat zich richt op stralingsbescherming in de interventionele cardiologie en elektrofysiologie, is een nieuwe samenwerking aangegaan met de interventionele cardiologie-eenheid van het Mazowiecki-ziekenhuis in Ostroleka, Polen. Het ziekenhuis heeft het eerste geïnstalleerde systeem in de EU ontvangen om interventionele cardiologen en medisch personeel te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van blootstelling aan röntgenstraling via de baanbrekende en volledig geautomatiseerde afschermingstechnologie van het bedrijf.

Vele onderzoeken tonen de gezondheidsrisico's aan die zijn verbonden aan de opgebouwde blootstelling aan straling van het medisch personeel dat in interventionele suites werkt. Verhoogde risico's op hersentumoren, cognitieve degradatie, aan straling gerelateerde ziekten, oogstaar en andere aandoeningen zijn het gevolg van herhaalde langdurige blootstelling aan verspreide röntgenstralen.

De samenwerking tussen Radiaction en het Mazowiecki-ziekenhuis omvat de verkoop van het afschermingsapparaat en voortdurende gegevensverzameling en -onderzoek om het klinische bewijs van de prestaties van het apparaat en zijn eenvoudige integratie in de klinische workflow verder te verbeteren.

Dr. Wojciech Krzyzanowski, medisch directeur van het Mazowiecki-ziekenhuis, zei: "het beschermen van het personeel tegen straling is een van onze belangrijkste prioriteiten, terwijl de veiligheid van patiënten ongewijzigd blijft. We zijn erg enthousiast over onze samenwerking met Radiaction om onze artsen en medewerkers te beschermen tegen blootstelling aan schadelijke straling. Onze eerste indrukken van de technologie zijn erg positief en we zijn erg benieuwd naar de resultaten op de lange termijn."

Dr. Dariusz Karwowski, hoofd van de afdeling interventionele cardiologie, voegde eraan toe: "gezien we jaarlijks meer dan 2000 invasieve cardiale ingrepen in ons katheterisatielab uitvoeren, is het van cruciaal belang om goed beschermd te zijn tegen de effecten van blootstelling aan röntgenstraling, en toch in staat te zijn om de ingrepen zonder interferentie uit te voeren."

Dr. Pawel Radecki, co-hoofd van de interventionele cardiologie-eenheid, was het daarmee eens: "we behandelen elk jaar complexere en verkalkte atherosclerotische laesies in de kransslagaders. De procedures nemen veel meer tijd in beslag en vragen om de toediening van verhoogde stralingsdoses. Ondanks het gebruik van verschillende beveiligingsmaatregelen die op de markt beschikbaar zijn, zijn we niet in staat om volledige bescherming te bieden, met name aan het hoofd en de armen, die niet door bestaande middelen worden beschermd. Nadat we het Radiaction-apparaat hadden geïnstalleerd, leerden we snel hoe we het moeten gebruiken in onze klinische procedures en het zorgt ervoor dat we ons veel veiliger voelen, omdat het ons hele lichaam beschermt".

Jonathan Yifat, CEO van Radiaction, voegde eraan toe: "terwijl nieuwe innovaties worden ingezet in de strijd tegen de verspreide blootstelling aan C-armen, beschermt geen van die innovaties het hele lichaam, hoofd en ogen van iedereen in het medische team zonder de klinische workflow aanzienlijk te verstoren met uitgebreide en beperkende barrières die de patiënt en het personeel van elkaar scheiden. We zijn erg enthousiast over onze samenwerking met het Mazowiecki-ziekenhuis en over de mogelijkheid om hun team te beschermen. Na de oprichting van dit eerste EU center for excellence zijn we van plan om onze klinische voetafdruk in de EU uit te breiden en de Amerikaanse markt te betreden".

Over Radiaction:

Radiaction, gevestigd in Tel Aviv, Israël, heeft een stralingsafschermingssysteem ontwikkeld dat zorgt voor een stralingsveilige omgeving voor het hele zorgteam. Het bedrijf zorgt voor een revolutie in de bescherming van röntgenstralen door alle medische medewerkers volledig te beschermen tijdens door fluoroscopie geleide ingrepen. Het systeem, dat op de C-arm is geplaatst, omvat de beeldvormingsbalk en blokkeert de verspreide straling aan zijn oorsprong, wat een revolutie betekent in de bescherming van medisch personeel tegen straling. De eerste installaties zijn gericht op de interventionele cardiologie (IC) en elektrofysiologie (EP), waar artsen het meest aan straling worden blootgesteld.

Radiaction is opgericht door Amir Belson, MD en de belangrijkste investeerder is InnovaHealth Partners, LP.

Kijk voor meer informatie op de website van Radiaction op www.radiactionmedical.com of stuur een e-mail naar [email protected].

SOURCE Radiaction Medical Ltd.