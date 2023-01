Sai Life Sciences opent nieuwe High-Potency API-productiefaciliteit op zijn Bidar-campus

Ontworpen en gevalideerd voor het verwerken van zeer krachtige moleculen met een inhoud van minder dan 1 μg/m 3

De eerste commerciële productiebatch is gestart

HYDERABAD, India, 18 januari 2023 /PRNewswire/ -- Sai Life Sciences, een van India's snelst groeiende organisaties voor contractonderzoek, ontwikkeling en productie (CRO-CDMO), maakte vandaag de opening bekend van zijn nieuwe High-Potency API (HPAPI) productiefaciliteit op de cGMP API Manufacturing-campus in Bidar, India. Met de toevoeging van deze nieuwe faciliteit breidt het bedrijf zijn expertise uit op het gebied van HPAPI-ontwikkeling en -productie en biedt het zijn klanten een gestroomlijnd traject voor NCE-ontwikkeling.

Sai Life Sciences opens new High-Potency API Manufacturing facility at its Bidar Campus

Tijdens de bekendmaking zei Krishna Kanumuri, CEO en Managing Director van Sai Life Sciences: "De afgelopen jaren hebben we een toename gezien van projecten met oncologische geneesmiddelen, waardoor behoefte is ontstaan aan krachtige API's. We hebben deze nieuwe faciliteit gebouwd om beter aan deze groeiende behoefte te voldoen en gebruik te maken van recente technologische ontwikkelingen met betrekking tot HPAPI-productie. Met de uitbreiding van de nieuwste generatie HPAPI-productie aan onze faciliteiten beschikken we over meer capaciteit om aan de uiteenlopende behoeften van onze klanten te voldoen."

Het nieuwe HPAPI-blok van ongeveer 14.500 m³, gelegen op de Bidar Manufacturing Campus van het bedrijf, heeft de volgende kenmerken:

Ontworpen en gevalideerd voor het verwerken van zeer krachtige moleculen met een inhoud van minder dan 1 μg/m 3

Geïntegreerd magazijn om KSM's, tussenproducten en eindproducten op te slaan

Speciale bemonsterings-/afgifteruimte met isolatoren en drie onafhankelijke stromen om batches op commerciële schaal te verwerken

Reactoren voor bewerkingen met meerdere eenheden, uitgerust met isolatoren en gesplitste vlinderkleppen (SBV's)

Ruimte met isolatoren voor het verwerken en verpakken van poeder; speciale isolatortrein voor kwaliteitscontroletesten

Deactiveringsfaciliteit

Eerder in 2022 had het bedrijf zijn HPAPI-ontwikkelingsfaciliteit geopend op de R&D-campus in Hyderabad. Nu, met de toevoeging van de nieuwe HPAPI-productiefaciliteit in Bidar, is het bedrijf in staat om alle aspecten van de projectlevenscyclus af te handelen, variërend van procesontwikkeling, analytische ontwikkeling, deeltjesengineering , opslag, pilot, opschaling, bemonstering, kwaliteitscontrole, poederverwerking, effluentbehandeling, verpakking, transport en stabiliteitsdiensten.

In de afgelopen jaren heeft het bedrijf een intense transformatiefase doorgemaakt als onderdeel van het Sai Nxt-initiatief, waarbij investeringen van meer dan USD 120 miljoen in capaciteit en activiteiten werden uitgevoerd, het bedrijf is uitgebreid naar nieuwe geografische gebieden en waarbij zijn wetenschappelijke talentbasis en de algemene maatstaf voor kwaliteit, naleving en prestaties zijn gegroeid.

Over Sai Life Sciences

Sai Life Sciences is een full-service CRO-CDMO die wereldwijd samenwerkt met innovatieve farmaceutische en biotech-bedrijven om de ontdekking, ontwikkeling en commercialisering van complexe kleine moleculen te versnellen. Er is een behendige en creatieve aanpak voor nodig om klanten kosteneffectieve oplossingen van hoge kwaliteit te leveren die hun marktintroductietijd versnellen. Gesteund door wereldwijde investeerders, TPG Capital en HBM Healthcare Investments, werkt het bedrijf heden ten dage met meer dan 200 innovatorbedrijven wereldwijd en heeft het meer dan 2500 werknemers in zijn vestigingen in India, het VK en de VS.https://www.sailife.com/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1984518/High_Potency_API.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1044186/Sai_Life_Sciences_Logo.jpg

SOURCE Sai Life Sciences