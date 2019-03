Schneider Electric en Planon kondigen strategische samenwerking aan

NIJMEGEN, Nederland, 13 maart 2019 /PRNewswire/ -- Schneider Electric – marktleider in digitale transformatie van energiebeheer en gebouwautomatisering – en Planon – toonaangevende softwareleverancier voor vastgoedbeheer en facility management – hebben aangekondigd dat zij een uniek platform op de markt brengen. Dit platform brengt realtime data en Artificial Intelligence over gebouwen samen met slimme business beslissingen, en vertaalt deze naar operationele workflows voor beheerders en gebruikers van gebouwen en hun service providers. Deze samenwerking helpt organisaties om strategische beslissingen over hun vastgoedportfolio te baseren op een combinatie van data afkomstig uit Operationele Technologie en Informatie Technologie. Hiermee worden de exploitatiekosten van gebouwen verlaagd, de waarde van assets gedurende de volledige levenscyclus verhoogd, het duurzaamheidsprofiel van gebouwen verbeterd en de werkplekbeleving van medewerkers verhoogd.

"Schneider Electric is verheugd over de samenwerking met Planon; deze verstevigt onze positie als toonaangevende leverancier voor de vastgoedmarkt", aldus Michael Sullivan, President Buildings Segments bij Schneider Electric. "De gezamenlijke oplossing bundelt onze expertise en ondersteunt eigenaren, gebruikers, beheerders en aanbieders van vastgoed, en facility managers bij het verbeteren van de financiële prestaties van hun vastgoedportefeuilles. De oplossing verzamelt gegevens uit de EcoStruxure™ Building Advisor en stuurt deze naar het Planon Universe platform om gebeurtenissen in de fysieke infrastructuur op basis van geautomatiseerde processen snel en adequaat af te handelen."

"Planon helpt organisaties bij het stroomlijnen van bedrijfsprocessen rond gebouwen, mensen en werkplekken", vertelt Pierre Guelen, CEO van de Planon Group. "Onze samenwerking met Schneider Electric stelt ons in staat om nog meer toegevoegde waarde te bieden aan onze klanten. Door realtime op gebeurtenissen in de fysieke infrastructuur van een gebouw te ageren, storingen te voorspellen en passende onderhoudsinterventies aan te sturen, en gelijktijdig proactief efficiëntieverbeteringen te signaleren. De ongeëvenaarde ervaring van Schneider Electric en Planon met duizenden gebouwen wordt nu gebundeld in één enkele oplossing. Wij geloven dat dit concrete resultaten gaat opleveren voor onze klanten."

Over Planon

Met meer dan 35 jaar ervaring is Planon wereldwijd de marktleidende leverancier van innovatieve software, bewezen best practices en professionele diensten die eigenaars en gebruikers van gebouwen, service providers en financiële professionals ondersteunt bij het stroomlijnen van bedrijfsprocessen voor gebouwen, assets, werkplekken en mensen.

Over Schneider Electric

Schneider Electric heeft een leidende positie bij de digitale transformatie van energiebeheer en automatisering in woonhuizen, gebouwen, datacenters, infrastructuur en industrieën. Met vestigingen in meer dan 100 landen is Schneider Electric de onbetwiste leider op het gebied van energiemanagement en automatiseringssystemen. www.schneider-electric.com

