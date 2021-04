Scotch & Soda kondigt de opening aan van zijn grootste winkel ter wereld in Nederland, met een nieuwe merkidentiteit

De winkel is gevestigd in een voormalig theater gebouwd in de stijl van Amsterdamse School door architect A.J. Hekker, dat na de Tweede Wereloorlog jarenlang bekend stond als het "Luxor Theater."

De nieuwe winkel verenigt op deze unieke locatie de kleurrijke geschiedenis van het monument en architectuur met moderne accenten. Een shoppingervaring op maat, verdeeld over 3 verdiepingen en 510 vierkante meter aan verkoopruimte, is het de grootste Scotch & Soda-winkel ter wereld met alle lifestyle-collecties van het merk, waaronder dameskleding, herenkleding, kinderkleding, schoenen, brillen, geuren, evenals de "Amsterdams Blauw" premium denimlijn.

Op basis van een nieuw "Free Spirit" winkelconcept, heeft de nieuwe locatie een sociale en een commerciële functie, met een speciaal ontworpen bar die frisdrank serveert en zo het saamhorigheidsgevoel bevordert, een speciale kamer waar kinderen hun creativiteit op een kunstmuur kunnen uitleven en een aantal lachspiegels. Voor een meer persoonlijke ervaring kan er een lounge met privékleedkamer worden gereserveerd.

De opening van de winkel in Den Bosch volgt de recente opening van twee Scotch & Soda-locaties eerder deze maand, in Utrecht en de Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam, samen met de lancering van de nieuwe merkidentiteit met een nieuw logo gebaseerd op het symbool in het hart van de naam Scotch & Soda.

Na de recente openingen zal Scotch & Soda voor eind oktober, naast het bestaande winkelnetwerk van 227 eigen winkels en 161 winkels in winkelcentra, wereldwijd nog minstens 12 nieuwe fysieke winkels en 12 winkels in winkelcentra openen. Belangrijke openingen in bestaande markten zijn onder meer de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Israël, Australië, het Midden-Oosten, Oekraïne, Zwitserland en Zweden en in september voor het eerst Polen, terwijl het bedrijf zijn aanwezigheid in China en Italië in juni wil uitbreiden met het openen van showrooms in Shanghai en Milaan.

Het winkelconcept is erop gericht om het unieke van elke locatie te vieren door de oorspronkelijke architectuur en kenmerken van de verschillende gebouwen te combineren met het eigen winkeldesign. Alle façades en interieurs weerspiegelen de nieuwe merkidentiteit en spelen met gedempte kleuren, in combinatie met popaccenten van zonnegeel, roze en bordeauxrood. Op maat gemaakte armaturen in verouderd messing, structuurtegels, marmer, gepoedercoat staal en een op maat gemaakte bar, naast geselecteerde vintage meubels en zelf ontworpen behang maken het designconcept van de nieuwe winkels compleet. Daarnaast worden alle nieuwe winkels uitgerust met LED-lampen, FSC-houten visgraatvloeren en nieuwe hangers gemaakt van gerecyclede materialen en geselecteerde stoffering, zoals duurzame tapijten gemaakt van ECONYL®, gerecycled nylon.

Deze uitbreiding van het mondiale netwerk van Scotch & Soda wordt gecombineerd met de ontwikkeling van de omnichannel- en geïntegreerde commerce-aanpak van het merk, die in 2022 zal worden afgerond, na de opening van een gloednieuw volledig duurzaam pakhuis van 27.500 vierkante meter in Hoofddorp volgend jaar en de integratie van RFID-technologie in samenwerking met Nedap voor voorraadoptimalisatie.

Frederick Lukoff, de CEO van Scotch & Soda zegt hierover: "De opening deze week is een cruciaal moment in onze geschiedenis, ondanks het negatieve effect dat de COVID-19 pandemie momenteel op onze verkoopcijfers heeft. We zijn ons ervan bewust dat we, ongeacht de omstandigheden, contact moeten houden met onze klanten en hebben er alle vertrouwen in dat er betere tijden komen. Het blijkt ontzettend belangrijk om, naast de groeiende digitale distributiekanalen om onze klanten in de toekomst de best mogelijke ervaring te bieden, één-op-één-contact te hebben met onze klanten in onze winkels."

