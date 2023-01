SleeperCharger.com: Laadpaalstress op reis verleden tijd

Meer dan 60.000 hotels met 100% gegarandeerde laadpaal binnen 250 meter

UTRECHT, Nederland, 16 januari 2023 /PRNewswire/ -- Laadpaal onvindbaar. Een stopcontact achter slot en grendel. Of een paal die na 10 pogingen nog niet werkt. Voor de groeiende groep mensen met een elektrische auto is deze stekkerstress op reis heel herkenbaar. Met de boekingssite SleeperCharger is dat verleden tijd. Het is de eerste plek waar reizigers door heel Europa 100% zeker kunnen kiezen uit 60.000 hotels met een gegarandeerde laadpaal binnen 250 meter.

Hoezo gegarandeerd een laadpaal binnen 250 meter?

Bij boekingssites valt toch een simpel vinkje te zetten voor "auto opladen bij accommodatie"? Deze informatie wordt echter gebaseerd op wat een hotel zelf opgeeft. Uit een verkenning door SleeperCharger blijkt dat 40% van de opgegeven stroompunten op locatie niet werkt of niet voldoet.

10.000 hotels een laadpaal op het terrein

SleeperCharger werkt samen met Expedia Group en biedt 10.000 zakenhotels, recreatiewoningen en bijzondere accommodaties aan met een laadpaal. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Expedia's nieuwe Rapid 3 API. SleeperCharger biedt reviews, scores en alle faciliteiten aan, net zoals mensen gewend zijn bij Expedia. Daarnaast worden de mogelijkheden van Expedia benut om snel en simpel te boeken en werkt de site ook met variabele prijzen.

Binnen 5 minuten lopen nog 50.000 hotels

SleeperCharger heeft ook alle openbare toegankelijke laadpalen binnen 250 meter gekoppeld aan beschikbare hotels en accommodaties. Hierdoor komen via SleeperCharger.com 50.000 extra hotels beschikbaar

Persoonlijke frustraties reden voor start bedrijf

Achter SleeperCharger staan twee gedreven ondernemers met een missie, namelijk Andrew Morten en Victor vanTol. Andrew Morten richtte eerder de reisondernemingen TravelEssence, Little America op, als ook Downunder en America travel specialists. Zijn ondernemingen zijn internationaal actief in de Benelux, het Verenigd Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Victor van Tol is onder andere de oprichter van SnappCar, het grootste autodeelplatform van Nederland. Binnen SleeperCharger bundelen zij hun kennis, ervaring en netwerk in de werelden van duurzaam reizen en mobiliteit.

Andrew boekte een accommodatie in Vosage National Park in Frankrijk. Deze zou een laadpaal aanbieden. Het was echter een 240v stopcontact. Vervolgens sloegen de stoppen door en was er geen stroom meer.

Victor kende problemen met laadpalen die er niet waren of werkten tijdens een weekend wintersport in Winterberg. Na een kapotte laadpaal strandde hij met een praktisch lege accu bij de gratis laadpaal van de Lidl, oftewel een veredeld stopcontact die vervolgens bezet bleek te zijn.

Etienne Buijs, +31652098588, [email protected]

SOURCE SleeperCharger