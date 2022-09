SOCOTEC GROUP DOET ZIJN DERDE OVERNAME IN NEDERLAND EN NEEMT EEN LEIDENDE POSITIE IN HET LAND OP HET VLAK VAN TESTEN, INSPECTEREN EN CERTIFICEREN VAN GEBOUWEN EN INFRASTRUCTUUR

De SOCOTEC Group, een onafhankelijke vertrouwde derde partij, actief in 25 landen, heeft zijn aanwezigheid in Nederland aanzienlijk versterkt met zijn derde overname binnen één jaar, wat momenteel goed is voor een totale omzet van € 45 miljoen.

Deze zomer nam SOCOTEC CAG Groep over, een bedrijf dat al meer dan vijfentwintig jaar actief is in het kwaliteitsbeheer van drinkwater, maar ook in de energieoptimalisatie en veiligheid van gebouwen.

Het bedrijf, gevestigd in Reeuwijk (tussen Rotterdam en Utrecht ), genereert een omzet van € 22 miljoen en heeft meer dan 170 ingenieurs en technici in dienst die expertise leveren in alle sectoren in Nederland, in het bijzonder voor de centrale overheid

De SOCOTEC Group is nu een van de leiders in zijn sector op het belangrijke Europese terrein dat belangrijke uitdagingen op het gebied van energietransitie of waterbeheer moet overwinnen, gezien zijn specifieke geografie en topografie.

De SOCOTEC Group heeft nu zeven grote platforms om zijn groei te ondersteunen: Frankrijk, VK, VS, Duitsland, Nederland, Italië en Spanje.

PARIJS en REEUWIJK, Nederland, 26 september 2022 /PRNewswire/ -- CAG, met hoofdkantoor in Reeuwijk, is een onafhankelijk en toonaangevend TIC-bedrijf in Nederland met een focus op veilige en duurzame gebouwen. CAG Groep heeft in 2021 een omzet van € 22 miljoen verwezenlijkt op het gebied van kwaliteitsbeheer, testen en inspectie van drinkwater, zijn historische activiteit (71% van de activiteit). CAG is een one-stop-shop in de markt voor waterveiligheid en biedt een uitgebreid scala aan diensten in de markten voor energieoptimalisatie en gebouwenveiligheid om klanten volledig te ontlasten. CAG heeft een robuust klantenbestand in de markt voor waterveiligheid, dat bestaat uit meer dan vierhonderd klanten in verschillende sectoren. CAG richt zich in toenemende mate op grotere opdrachtgevers, zoals overheden, zorginstellingen en woningcorporaties.

De Nederlandse wetgeving op het gebied van waterkwaliteit is de afgelopen jaren flink aangescherpt, met name wat legionella betreft. CAG is een van de nationale leiders in de verificatie van de naleving van deze voorschriften en beschikt over alle benodigde accreditaties en een eigen laboratorium, wat hoge toetredingsdrempels vormt.

Op de markt voor naleving van de waterregelgeving beschikt het bedrijf over een unieke combinatie van test- en inspectiediensten, wat weerklank vindt met de door SOCOTEC in het VK ontwikkelde diensten in de watersector. In de opkomende markt voor energie-efficiëntie en veiligheid van gebouwen, met inbegrip van certificering en labeling van energie-efficiëntie, groeit CAG snel samen met eigenaren en beheerders van onroerend goed als gevolg van toenemende wetgeving op het vlak van de energieprestatie van gebouwen en hun veerkracht, in een land dat zichzelf het doel heeft gesteld om tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken en tot de Europese leiders van de circulaire economie te behoren.

Hervé Montjotin, CEO van de SOCOTEC Group, die vorig jaar een omzet van 1 miljard euro draaide, zei: "Met CAG Groep, specialist in risicobeheer in de watersector en energie-efficiëntie en veiligheid van gebouwen, hebben we een derde strategische pijler in Nederland. In 2021 hebben we Hanselman en Inpijn overgenomen, respectievelijk gepositioneerd in bouwrisicopreventie en technisch schadebeheer voor verzekeraars, en in geotechnische dienstverlening voor grote infrastructuurprojecten. Met een omzet van € 45 miljoen en 400 medewerkers heeft SOCOTEC nu een aanzienlijke marktpositie in Nederland en een echt concurrentievoordeel in de bouw-, vastgoed- en infrastructuursector, met name met betrekking tot milieu- en energiekwesties. Het schaaleffect van CAG Groep, gecombineerd met de kwaliteit en ondernemerscultuur van het managementteam, ondersteunt de ambitie van SOCOTEC in Nederland."

Aldus Coen Piccardt Brouwer, CEO van CAG Groep: "De diensten die we aanbieden, bestaan bij SOCOTEC al in andere regio's. Zo kunnen we profiteren van een breder netwerk dat positief is voor onze klanten en medewerkers. Daarnaast is de positionering van de dochtermaatschappijen van de andere groep in Nederland complementair aan die van ons en biedt nieuwe mogelijkheden voor onze opdrachtgevers en voor ons. Ten slotte weerspiegelt onze wens om opleidingen verder te ontwikkelen, belichaamd door de CAG Academy, die erkende experts in hun vakgebied opleidt, echt de "werknemerswaardepropositie" van de SOCOTEC Group, in het bijzonder volgens een beleid van ontwikkelen en delen van technische vaardigheden. Samen met Socotec blijven we onze missie waarmaken: een veilige, gezonde en duurzame werk- en leefomgeving voor iedereen."

Paul Vermaat, oprichter van Gate Invest, meerderheidsaandeelhouder van CAG Groep: "We zijn er trots op een internationale strategische partner voor CAG te hebben gevonden, die CAG niet alleen in staat zal stellen om verder te groeien, maar ook een veilig thuis biedt aan de organisatie en haar mensen. Samen met de directie hebben we het bedrijf de afgelopen vijf jaar aanzienlijk laten groeien, zowel autonoom als door vier aanvullende acquisities. Deze exit is de eerste voor Gate en laat zien waarom we in de eerste plaats zijn begonnen: om ondernemers, managementteams en organisaties te ondersteunen naar hun volgende groeifase toe."

OVER SOCOTEC

De SOCOTEC Group, voorgezeten door Hervé Montjotin, begeleidt al zeventig jaar bedrijven en heeft een reputatie opgebouwd als een onafhankelijke betrouwbare derde partij op het gebied van risicobeheer, naleving, veiligheid, gezondheid en milieu in de sectoren Bouw, Vastgoed, Infrastructuur en Industrie.

Als garantie voor de integriteit, duurzaamheid en prestaties van gebouwde activa ontwikkelt SOCOTEC een reeks diensten op het gebied van tests, inspectie en certificering, van technische controle - de historische expertise van de groep - tot technisch advies en risicobeheerdiensten met betrekking tot constructie, infrastructuur en industriële voorzieningen. Dankzij zijn expertise kan het zijn klanten uit de private en openbare sector ondersteunen gedurende de hele levenscyclus van hun gebouwen en uitrustingen om hun duurzaamheid te versterken.

Als nummer 1 in bouwinspectie in Frankrijk en nummer 1 in geotechnische diensten en bouwkwaliteitscontrole in het Verenigd Koninkrijk en Italië is de groep een belangrijke speler in TIC (Testing Inspection Certification)-diensten in de bouw- en infrastructuursectoren in Europa en de Verenigde Staten. De SOCOTEC Group had in 2021 een geconsolideerde omzet van € 1 miljard (waarvan 50% buiten Frankrijk gegenereerd) met 200.000 klanten. Met een aanwezigheid in 25 landen en 10.000 medewerkers, heeft de groep meer dan 250 externe accreditaties, waardoor hij in vele projecten als een vertrouwde derde partij kan optreden. Meer informatie op www.socotec.com .

Contactgegevens: Nicolas ESCOULAN, partner bij TADDEO, [email protected]

