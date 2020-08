Songtradr haalt US$ 30 miljoen op in Series C-kapitaalfinancieringsronde

Het nieuwe kapitaal zal gebruikt worden om de wereldwijde groei- en acquisitiestrategie te financieren

LOS ANGELES, 24 augustus 2020 /PRNewswire/ -- Songtradr, het wereldwijde B2B-marktplatform voor muziekrechten en -licenties, kondigde vandaag de voltooiing aan van de Series C-financieringsronde, waarbij US$ 30 miljoen werd opgehaald. Het bedrijf heeft een waarde van US$ 165 miljoen. Met deze investering zal Songtradr zijn wereldwijde plannen voor bedrijfsuitbreiding, productontwikkeling en de financiering van belangrijke acquisities kunnen versnellen, alsmede zijn ecosysteem kunnen opbouwen en zijn datamogelijkheden verrijken. De technologieën van Songtradr zijn ontworpen om de algehele muzieklicentie-ervaring te vereenvoudigen en verbeteren.

"Songtradr profiteert van de aanzienlijke versnelling van de digitale adoptie als gevolg van de pandemie. Het is een ongekende tijd en onze focus ligt op het leveren van waarde aan onze gemeenschap van artiesten, componisten en muzieklicentiehouders," aldus Paul Wiltshire, CEO van Songtradr.

"Deze kapitaalronde zal gebruikt worden om onze langetermijnstrategie uit te voeren om een data-geïnformeerd ecosysteem voor muziekrechten te ontwikkelen waarmee grotere efficiëntie geleverd kan worden aan de processen voor muzieklicentie- en rechtenbeheer, en om ons productaanbod verder uit te breiden."

De Series C-kapitaalfinanciering stond onder leiding van de Australische St. Baker-familieconstructie en omvatte een aantal andere prominente Australische familieconstructies en enkele bestaande Songtradr-investeerders. De vorige Series B-financieringsronde van het bedrijf, dat US$ 12 miljoen ophaalde, werd begin 2019 afgerond en het bedrijf heeft een omzetgroei ondergaan in de eerste helft van 2020 van 160% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Songtradr is een wereldwijd bedrijf met zijn hoofdkantoor in Los Angeles en kantoren in Europa en APAC. Het bedrijf verbindt meer dan 500.000 artiesten, songwriters en houders van muziekrechten met een B2B-marktplaats van muziekgebruikers zoals merken, reclamebureaus, streamingplatforms, SVOD-netwerken, film-, tv- en gamingbedrijven.

Songtradr is de grootste muziekmarktplaats ter wereld, goedgekeurd voor licentieverlening, dat onze wereldwijde gemeenschap van kunstenaars verbindt met bedrijven in de sector voor streamingplatforms, film en tv, reclame, games, merken en meer. Wij zijn een gepassioneerde groep muzikanten en muziekliefhebbers met een eenvoudige missie; om een revolutie teweeg te brengen in het proces voor het uitwisselen van muziekrechten.

