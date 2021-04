STANLEY Security brengt nieuwe gids uit om organisaties te helpen hun werkplek te beschermen

INDIANAPOLIS, Indiana, 12 april 2021 /PRNewswire/ -- STANLEY Security heeft vandaag aangekondigd dat het een nieuwe gids heeft uitgebracht, '3 stappen om uw mensen te beschermen in de nieuwe werkomgeving'. Het doel van de gids is bedrijfsleiders, beveiligings-, gezondheids- & veiligheids- en HR-managers te helpen hun werkplek en werknemers te beschermen door toekomstgerichte technologieën te implementeren.

In januari 2021 heeft Forrester een onderzoek uitgevoerd, in opdracht van STANLEY Security, om inzicht te krijgen in de uitdagingen op het gebied van gezondheid en veiligheid op de werkplek als gevolg van de wereldwijde COVID-19-pandemie. Volgens dit onderzoek was het verbeteren van de gezondheid en de veiligheid van werknemers in 2021 een topprioriteit.

Om organisaties te helpen deze uitdagingen aan te pakken, heeft STANLEY Security een driestappengids ontwikkeld aan de hand waarvan organisaties gezondheids- en veiligheidsrisico's op hun werkplek kunnen identificeren en de juiste oplossingen kunnen implementeren om de risico's te beperken.

"Bij STANLEY Security hebben we altijd prioriteit gegeven aan de beveiliging, de gezondheid en de veiligheid van mensen over de hele wereld. De impact van de COVID-19 pandemie heeft dat nog belangrijker gemaakt," aldus Matt Kushner, President van STANLEY Security. "We hebben deze gids gemaakt om leiders drie eenvoudige stappen te bieden om hun werknemers te beschermen in deze nieuwe werkfase, en om aan te tonen dat het niet alleen gemakkelijk is, maar ook belangrijk om het goed te doen."

De gids benadrukt het gebruik van handenvrije deuren, handenvrije toegang en gezondheidsscreenings als essentiële technologieën ter ondersteuning van een post-COVID-19-werkomgeving. Daarnaast geeft de gids een overzicht van het gebruik van contactopvolging, omgevingsmonitoring en geavanceerd bezoekersbeheer om een volledig ecosysteem ter bescherming van werknemers te helpen creëren.

Deze gratis gids maakt deel uit van het UNA™-ecosysteem van STANLEY Security. Het doel van het ecosysteem is om meerdere beveiligings-, gezondheids- en veiligheidsoplossingen te bundelen in één aanbod dat organisaties helpt om alles te beschermen wat belangrijk voor hen is.

Over STANLEY Security:

STANLEY Security, een divisie van Stanley Black & Decker (NYSE: SWK), is een wereldwijde leverancier van geïntegreerde beveiligings-, gezondheids- en veiligheidsoplossingen en -diensten. Klanten over de hele wereld vertrouwen op STANLEY voor innovatieve technologie, naadloze installatie en integratie, betrouwbaar onderhoud, bewaking de klok rond en inzichtelijke analyses. STANLEY wordt geleid door haar visie om veiligere, gezondere en efficiëntere omgevingen te bouwen, met als doel de wereld vooruit te helpen. Lees meer op stanleysecurity.com.

Over het UNA™-ecosysteem:

Stimuleer een veiligere en gezondere werkplek met een ecosysteem dat is gebouwd door een wereldwijd toonaangevende beveiligingsintegrator. Het UNA™-ecosysteem van STANLEY Security integreert uw beveiligings-, gezondheids- en veiligheidsoplossingen in één aanpasbare ervaring, zodat u uw mensen eenvoudig en naadloos kunt beschermen. Onze experts kunnen u helpen bij het definiëren van werkplektrajecten, het implementeren van de juiste oplossingen op de juiste plaatsen en het integreren ervan voor betere bescherming en operationele efficiëntie https://resources.stanleysecuritysolutions.com/uk-ss-una-ms-lp/p/1

