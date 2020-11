Sterke groei zorgt voor uitbreiding van het Executive Team van de OASIS Group

SWORDS, Ierland, 6 november 2020 /PRNewswire/ -- OASIS Group, de grootste particuliere leverancier van archief- en informatiebeheer (Records and Information Management - RIM) in Europa, heeft vandaag de benoeming aangekondigd van twee senior executives in het groeiende Europese team.

De aankondiging betreft de promotie van twee leden van het bestaande senior managementteam, met Steve Townley, Group Information Management and Technology Director benoemd tot Chief Information Officer en Andy Upton, Group Director of Operational Integration and Performance gepromoveerd tot Chief Operating Officer.

Steve kwam in maart 2018 bij OASIS Group door de overname van Box-it UK Limited. Tijdens zijn tijd als Group Information Management and Technology Director heeft Steve toezicht gehouden op de succesvolle ontwikkeling van de bekroonde Omnidox Suite met digitale oplossingen voor informatiebeheer.

Andy kwam in juni 2020 bij OASIS Group en heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van archief- en informatiebeheer. In zijn rol als Group Director of Operational Integration and Performance heeft Andy een aantal grote efficiëntieverbeteringen ingevoerd waardoor OASIS Group zijn klanten en teamleden beter van dienst kan zijn.

"Ik ben verheugd Steve en Andy te verwelkomen in hun nieuwe functies", zegt Espen Halvorsen, Chief Executive Officer bij OASIS Group. "Zoals OASIS Group zijn snelle groei in Europa voortzet, zullen we ook blijven investeren in de mensen, infrastructuur en technologie om onze klanten te ondersteunen bij zowel het beheer als het cruciale gebruik van hun bedrijfsinformatie."

Steve en Andy voegen zich bij Ian O'Donovan, Chief Financial Officer; Nick Knight, Chief Commercial Officer; en Jane Gallagher, Group HR Director, om het executive team van de OASIS Group onder leiding van Espen Halvorsen, Chief Executive Officer, compleet te maken.

Over OASIS Group

OASIS Group biedt klanten sinds 1999 veilige oplossingen voor archief- en informatiebeheer. OASIS, opgericht in Dublin, Ierland, is sindsdien internationaal uitgebreid en is momenteel actief in 6 Europese landen, heeft meer dan 1.700 teamleden in dienst en bedient meer dan 10.000 klanten. Merken binnen de OASIS Group zijn onder meer OASIS, ArchiDoc en Niche Health. www.OASISGroup.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/650664/OASIS_Group_Logo.jpg

Gerelateerde links

http://www.oasisgroup.com/



SOURCE OASIS Group