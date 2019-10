Supermicro breidt Europese productiefaciliteiten uit ter ondersteuning van verhoogd server- en opslagvolume in EMEA-markten

Supermicro heeft een belangrijke faciliteit toegevoegd aan zijn bestaande EMEA-hoofdkantoor. De uitgebreide site zal verschillende organisaties omvatten, en zorgen voor een uitbreiding van het Cloud Center of Excellence (CCoE) — een state-of-the-art server- en opslaglab voor het testen van de "proof of concept"-systemen van klanten op locatie of op afstand — en van de productie. Supermicro biedt een breed scala aan server- en opslagoplossingen, met inbegrip van Petascale All-Flash NVMe, BigTwin™, SuperBlade®, GPU Systems, evenals een reeks hoogwaardige ingebouwde bouwstenen, waaronder moederborden, geheugen, HDD/SSD's, I/O-uitbreidingsopties, enz. zodat klanten hun systemen kunnen configureren overeenkomstig hun exacte eisen.

"De uitbreiding van de Europese faciliteiten van Supermicro in Nederland stelt ons in staat om onze EMEA-klanten verder te ondersteunen en onze marktaanwezigheid uit te breiden", aldus Perry Hayes, voorzitter van Supermicro, B.V. "Klanten zullen kunnen genieten van een uitgebreide buitendienst en productie in combinatie met meer mogelijkheden tot samenwerking en de goede benutting van on-site onderzoeks- en ontwerpmedewerkers om aan de marktvereisten te voldoen."

Volledige informatie over SuperServer®-oplossingen van Supermicro is te vinden op www.supermicro.com.

Over Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI)

Supermicro (NASDAQ: SMCI), de toonaangevende vernieuwer op het gebied van hoogwaardige en zeer efficiënte servertechnologie is een toonaangevende leverancier van geavanceerde server Building Block Solutions® voor Data Center, Cloud Computing, Enterprise IT, Hadoop/Big Data, HPC en Embedded Systems wereldwijd. Supermicro zet zich in om het milieu te beschermen door middel van het "We Keep IT Green®"-initiatief en biedt klanten de meest energie-efficiënte, milieuvriendelijke oplossingen op de markt.

Supermicro, Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

