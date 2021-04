Supermicro breidt op NVIDIA Ampere-architectuur gebaseerde GPU-productlijn voor AI in bedrijven uit met als primeur in de branche een 5 petaFLOPS in een 4U Tier 1 AI-platform

"Dankzij onze samenwerking met NVIDIA kunnen we een volledig portfolio van GPU-systemen en -platformen ontwerpen die zorgen voor een maximale keuze voor onze klanten. Klanten kunnen hun werklastbehoeften precies afstellen op de systeemarchitectuur om zo een superieure prestatie, doeltreffendheid en kostprijs te verkrijgen," zei Charles Liang, voorzitter en CEO van Supermicro. "Supermicro biedt geoptimaliseerde systemen met meerdere GPU's die geavanceerde oplossingen leveren zoals AI, diep leren, HPC en videostreamingtoepassingen. Door onze bouwsteenoplossingen en markintroductievoordeel optimaal te benutten blijven we op het gebied van toepassingen geoptimaliseerde oplossingen ontwikkelen en uitgeven. Ons flexibel 2U GPU-systeem met 2 knooppunten en PCIe 4.0 is afgestemd voor gamen in de cloud en social media en is toonaangevend in de sector met ondersteuning voor maximaal drie GPU's met dubbele breedte of zes GPU's met enkele breedte per knooppunt."

Het assortiment van Supermicro's systemen omvat de volgende topproducten: de op Intel gebaseerde SYS-420GP-TNAR of de op AMD gebaseerde AS -4124GO-NART(+), met de 4U-server aangedreven door de NVIDIA HGX A100 8-GPU-kaart, met naar keuze ofwel 40 GB (HBM2) of 80 GB (HBM2e) geheugen op elke GPU. Deze systemen worden momenteel wereldwijd verkocht.

"Van door AI aangedreven ontdekking van geneesmiddelen tot het ontwerpen van geavanceerde, efficiënte fabrieken, versnelde computerapparatuur is vandaag de dag essentieel voor het aandrijven van de meest innovatieve taken in de wereld," aldus Justin Boitano, vice president and general manager, Enterprise and Edge Computing bij NVIDIA. "Supermicro's NVIDIA-gecertificeerde systemen bieden klanten een breed assortiment servers die gebouwd zijn om topprestaties af te leveren voor AI, graphics en simulatietaken in het datacenter, naar de cloud, naar de edge."

De nieuwe systemen kunnen diverse geavanceerde applicatiewerklasten uitvoeren, zoals het NVIDIA AI Enterprise-softwarepakket, dat geoptimaliseerd en gecertificeerd is door NVIDIA om te draaien op VMware vSphere en NVIDIA Omniverse Enterprise, een end-to-end realtime simulatie- en samenwerkingsplatform dat transformatieve 3D-workstromen naar organisaties van elke grootte brengt. Supermicro stelt deze op vlak van prestatie leidende oplossingen deze week tentoon op de NVIDIA GTC21-conferentie.

Van de edge tot de cloud, AI, ML, HPC en 3D-visualisatie zijn kritieke technologieën aan het worden die alle organisaties en sectoren in de armen moeten sluiten. Door systemen te ontwikkelen en platformen af te leveren die de nieuwste hardware en software opnemen, kunnen sommige ondernemingen snel productief worden en hun nieuwste oplossingen implementeren, met een reeks vormfactoren. Supermicro is een leidende deelnemer in het NVIDIA-gecertificeerd systeemprogramma, dat de hardware- en softwareconfiguraties valideert die nodig zijn voor een maximale productiviteit. Deze systemen kunnen gigantische hoeveelheden data verwerken met geavanceerde netwerken, waardoor complexe modellen ontwikkeld kunnen worden, en incorporeren nieuwe AI en andere geavanceerde algoritmes. 3D-visualisatie maakt een beter begrip van fysieke realiteit mogelijk, terwijl de virtualisatie van graphics IT-beheerders in staat stelt om systeeminfrastructuur te consolideren en hun data te centraliseren en beveiligen. NVIDIA-gecertificeerde systemen zorgen voor een gemakkelijke en snelle ontplooiing in de datacenters. Supermicro leidt de sector ook met NEBS Level 3-gecertificeerde GPU-servers voor 5G- en telecomklanten.

Supermicro, steeds de eerste op de markt, ondersteunt de nieuwste hardware- en softwareoplossingen van NVIDIA. Het assortiment ondersteunde GPU's omvat de NVIDIA A100 80GB-, A100 40GB-, A40-, RTX A6000-, A30-, A10- en A16-GPU's, gericht op AI-inferentie en regulier computerwerk, graphics en video, en virtuele desktops, allemaal met AI-technologieën. Alle NVIDIA-producten zijn beschikbaar in een breed scala Supermicro-systemen die gebruik maken van schaalbare Intel Xeon-processors of AMD EPYC CPU's, beide van de derde generatie. Dankzij Supermicro's uitmuntend design worden meer GPU's gestopt in minder ruimte (hogere densiteit) dan bij andere systeemleveranciers. Al deze nieuwe GPU-systemen zijn NVIDIA-gecertificeerd of bevinden zich in het certificatieproces.

Supermicro-systemen met NVIDIA HGX A100-modules (keuze uit een geheugen van 40 GB HBM of 80GB HBMe) omvatten:

AS -4124GO-NART/+ – Dual 3rd Gen AMD EPYC-processors met NVIDIA HGX A100 8-GPU

met NVIDIA HGX A100 8-GPU SYS-420GP-TNAR/+ – Dual 3rd Gen Intel Xeon schaalbare processors met NVIDIA HGX A100 8-GPU

AS -2124GQ-NART/+ – Dual 3rd Gen AMD EPYC-processors met NVIDIA HGX A100 4-GPU

met NVIDIA HGX A100 4-GPU Supermicro-systemen met PCIe 4.0, geschikt voor NVIDIA A100/PCIe, A30, A16, A10 en RTX A6000, omvatten:

AS -4124GS-TNR – Dual 3rd Gen AMD EPYC-processors die tot 8 GPU's met dubbele breedte ondersteunen

die tot 8 GPU's met dubbele breedte ondersteunen SYS-420GP-TNR – Dual 3rd Gen Intel Xeon schaalbare processors die tot 10 GPU's met dubbele breedte ondersteunen

AS -2114GT-DNR met meerdere knooppunten – Eén enkele 3rd Gen AMD EPYC-processor die tot 6 GPU's met enkele breedte of 3 met dubbele breedte per knooppunt ondersteunen

die tot 6 GPU's met enkele breedte of 3 met dubbele breedte per knooppunt ondersteunen SuperBlade SBA-4119SG – Enkele 3rd Gen AMD EPYC-processor die 1 GPU met dubbele breedte of 2 GPU's met enkele breedte per blade ondersteunen, met tot 20 blades in een 8U-chassis

die 1 GPU met dubbele breedte of 2 GPU's met enkele breedte per blade ondersteunen, met tot 20 blades in een 8U-chassis SYS-740GP-TNRT voor werkstations – Dual 3rd Gen Intel Xeon schaalbare processors die tot 4 GPU's met dubbele breedte ondersteunen

Omniverse Enterprise zal vanaf deze beschikbaar zijn bij Supermicro.

Om te weten te komen hoe de nieuwste baanbrekende oplossingen van NVIDIA en Supermicro nieuwe telecomnetwerken, AI-clusters in datacenters en HPC aandrijven, ga naar https://learn-more.supermicro.com/gtc-spring-2021 .

Voor meer informatie over Supermicro's GPU-productlijn ga naar https://www.supermicro.com/en/products/GPU en https://www.supermicro.com/ampere.

