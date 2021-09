Supermicro breidt portfolio van hoogwaardige single-processorsystemen uit

Nieuwe single-socket 3e generatie Intel Xeon Scalable-processorgebaseerde systemen zoals de 6U SuperBlade® zijn ideaal voor high-density multi-node-applicaties. De Supermicro SuperServer E403 wall-mount edge-server voor telco-omgevingen maakt gebruik van de hogere aantallen cores, grotere geheugencapaciteit en snellere I/O die nodig zijn om hoge prestaties te leveren tegen geoptimaliseerde prijspunten.

"Onze multi-node-oplossingen en high-volume rackmount-systemen maken een nieuwe klasse van computing mogelijk voor ondernemingen en cloudproviders, waardoor een nieuwe generatie applicaties mogelijk wordt die de bedrijfsprestaties en TCO optimaliseert", aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "We leveren een uitgebreid portfolio van voor applicaties geoptimaliseerde single-processorsystemen die precies de beste prestaties en efficiëntie zullen bieden voor gerichte werklasten, waaronder telco, edge, opslag, beveiliging, AI-inferencing en bare-metal-provisioning."

De nieuwe single-socket-systemen van Supermicro leveren de prestaties en mogelijkheden om een uitgebreide set werklasten in het datacenter aan te sturen en brengen prestaties van datacenterklasse naar de periferie. Deze nieuwe systemen zijn voorzien van PCI-E 4.0 I/O, waardoor knelpunten worden weggenomen en applicaties sneller kunnen worden uitgevoerd in vergelijking met systemen met processoren van eerdere generaties. Ze bevatten nu ook ondersteuning voor de SGX-beveiligingsfuncties van Intel. De nieuwe single-socket-systemen zijn verkrijgbaar in verschillende form factors, waaronder multi-node-servers, rackmount-servers en werkstations.

Single-socket 3e generatie Intel Xeon Scalable-processorgebaseerde systemen ondersteunen tot 16 DIMM-slots, waardoor tot 4TB DRAM of 6TB DRAM + Intel Optane Persistent Memory (Pmem) mogelijk is - deze geheugencapaciteit voor single-socket-systemen is ongekend. De op Intel Xeon E-2300-processoren gebaseerde systemen leveren essentiële serverprestaties voor kleine bedrijven met maximaal 8 cores en 128 GB DDR4-geheugen bij een TDP van 95 watt.

Servers van Supermicro die zijn geoptimaliseerd voor single-socket-applicaties met 3e generatie Intel Xeon Scalable-processoren zijn onder andere:

SuperBlade - multi-node-systemen met de hoogste dichtheid

5G/Edge - configureerbare mobiele netwerken en computing van datacenterklasse aan de Intelligent Edge

Mainstream - veelzijdige rackmount-servers voor enterprise-applicaties

WIO – I/O-geoptimaliseerde rackmount-servers

Storage - Enterprise-geoptimaliseerde opslagsystemen

Daarnaast zijn de nieuwe Supermicro-servers die gebruikmaken van de Intel Xeon E-2300 onder meer:

MicroBlade - Veelzijdige en schaalbare multi-node-oplossingen

MicroCloud - Systemen met hoge dichtheid voor specifieke of schaalbare cloudhosting

WIO - Kosteneffectieve I/O-geoptimaliseerde rackmount-servers

Mainstream - Enterprise-rackmount-servers op instapniveau

