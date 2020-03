Supermicro onthult MegaDC-servers - de eerste kant-en-klare COTS (Commercial Off The Shelf) systemen die exclusief zijn ontworpen voor hyperscale datacenters

"Terwijl we onze productiecapaciteit snel blijven uitbreiden, bevindt Supermicro zich nu in een goede positie om hyperscale datacenters te bedienen," aldus Charles Liang, voorzitter en algemeen directeur van Supermicro. "Met dat in het achterhoofd hebben we de nieuwe MegaDC-serverproductlijn exclusief ontworpen voor datacenterklanten op internet-schaal. De MegaDC-servers zijn geoptimaliseerd om de implementatietijden te verkorten en optimale prestaties per watt en prestaties per dollar te leveren. Wij begrijpen dat grote datacenters vaak te maken hebben met lange doorlooptijden voor opwaartse vraag en af en toe met neerwaartse uitdagingen, en Supermicro kan helpen deze vraagschommelingen te verlichten door gezonde inventarisniveaus voor onze nieuwe MegaDC-servers te handhaven."

De lancering vandaag van MegaDC introduceert vijf nieuwe X11-systemen bestaande uit twee 1U-systemen en drie 2U-systemen die beschikbaar zijn voor cloudgebaserde kwantiteitsimplementaties met voldoende schaalvoordelen. Al deze MegaDC-systemen ondersteunen twee van de nieuwe 2e generatie Intel Xeon Scalable processoren, 16 geheugensleuven, een AIOM-sleuf, dubbele 25G Ethernet-poorten en OpenBMC. De extra functies omvatten bulkverpakkingen die zijn ontworpen om de uitpaktijd te verkorten, geoptimaliseerde mechanische ontwerpen voor het maximaliseren van de luchtstroom naar de CPU's, het geheugen en de GPU's, en een 12V single-source stroomdistributie met lage weerstand om de beschikbaarheid en energie-efficiëntie van het systeem te verhogen.

Ga naar www.supermicro.com/MegaDC voor meer informatie over deze nieuwe Supermicro-producten.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: SMCI), de toonaangevende vernieuwer op het gebied van hoogwaardige en zeer efficiënte servertechnologie is een toonaangevende leverancier van geavanceerde server Building Block Solutions® voor Data Center, Cloud Computing, Enterprise IT, Hadoop/Big Data, HPC en Embedded Systems wereldwijd. Supermicro zet zich in voor de bescherming van het milieu door middel van zijn "We Keep IT Green®"-initiatief en biedt klanten de meest energie-efficiënte, milieuvriendelijke oplossingen die op de markt verkrijgbaar zijn.

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

